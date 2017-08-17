Fındık alım fiyatları açıklandı! İşte 2017 fındık fiyatları…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık alım fiyatlarına ilişkin, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2017 yılı ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla önümüzdeki pazartesiden itibaren tüm gücü, hızı ve takımıyla alıma başlayacak" dedi.

Fakıbaba, fındık alım fiyatları ve rekoltesine ilişkin Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, TMO aracılığıyla fındık alımı kararı verdiklerini belirterek, 2017 yılı ürünü Giresun kalite fındığın 10.5 lira, Levant kalite fındığın 10 lira fiyatla alınacağını söyledi.

Bu fiyatların alt fiyatlar olduğuna işaret eden Fakıbaba, üreticilerden, fındıklarını satmakta acele etmemelerini ve piyasayı takibe almalarını istedi.

AA