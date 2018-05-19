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Fındık fiyatlarında spekülasyon uyarısı

Baklava ve Antep fıstığı fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken Rekabet Kurumundan fındık fiyatlarına ilişkin spekülasyon uyarısı geldi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:40
Fındık fiyatlarında spekülasyon uyarısı

Baklava ve Antep fıstığı fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken Rekabet Kurumundan fındık fiyatlarına ilişkin spekülasyon uyarısı geldi. Rekabet Kurumunca hazırlanan Fındık Sektör Araştırması Raporu'na göre, Türk fındığının önündeki en büyük engel düşük verimlilik olarak belirlendi.

Türkiye'nin, dünyada en düşük verimlilikle üretim yapan ülkeler arasında yer aldığı belirtilen raporda, bunun fındık bahçelerinin yaşlı olması, eğimi, yüksek rakımda bulunması, iklim, zirai mücadele ve gübrelemenin gerektiği gibi yapılmaması gibi etmenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Bu sorunun çözümü için de ömrünü tamamlayan bahçelerin yenilenmesi, hastalıklara karşı dirençli, arazi ve iklim yapısına uygun fındık fidanlarının dikiminin sağlanması ve bu konularda çiftçiye sağlanan desteğin artırılması önerildi.

Raporda, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygın olmamasının fındık sektöründeki önemli sorunlar arasında yer aldığına işaret edilirken, ürünün halen ilkel koşularda depolandığı ve toptancılara emanete verildiği vurgulandı. Emanetçilik sistemi nedeniyle toptancıların fiyat üzerinde daha etkili olduğunun ifade edildiği raporda, saklama imkanlarının, fındık fiyatlarında dalgalanmalara ve sistemin spekülasyona açık hale gelmesine yol açtığı kaydedildi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Fındık
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