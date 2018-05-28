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Fındık ihracatında Trabzon en önde

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak-24 Mayıs arasında 673 milyon 844 bin 527 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:23
Fındık ihracatında Trabzon en önde

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak-24 Mayıs arasında 673 milyon 844 bin 527 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 41 bin 733 ton fındık ihracatı karşılığında 259 milyon 531 bin 373 dolar gelir elde eden Trabzon, ülke geneli fındık ihracatında yüzde 38.5'le birinci oldu.

Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından bu dönemde yapılan ihracatta, 55 milyon 441 bin 920 dolarla İtalya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 40 milyon 432 bin 776 dolarla Almanya, 36 milyon 552 bin 485 dolarla Fransa izledi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'un fındık ihracatında her dönem öncü olduğunu söyledi.
Kalyoncu, Trabzon'dan 57 ülkeye fındık ihraç edildiğini kaydetti. AA

Anahtar Kelimeler:
FındıkTrabzon
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