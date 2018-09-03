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Fındık ihracatından 1.78 milyar dolar geldi

Türkiye, 31 Ağustos'ta sona eren 2017-2018 sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç ederek 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağladı

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:05
Fındık ihracatından 1.78 milyar dolar geldi

Türkiye, 31 Ağustos'ta sona eren 2017-2018 sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç ederek 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos'ta tamamlandığını belirtti.

Sezonun, tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artış ile umut vericidir" ifadesini kullandı.

Sevinç, 2017-2018 fındık ihracat sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına işaret ederek, "Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır çünkü hiçbir ithal girdi gerektirmeyen bir ihracat kalemi olup tamamen net döviz sağlamaktadır. Tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki istihdamın da çok büyük bir bölümü için vazgeçilmezdir" değerlendirmesinde bulundu. Sevinç, yeni ihracat sezonunun önce Türkiye, başta üretici olmak üzere ihracatçılar ve diğer paydaşlar için hayırlı olmasını diledi. AA
 

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