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Fındık üreticilerine Mart uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini, Mart ayında bahçelerine bakım yapmaları konusunda uyardı

04 Mart 2018 Pazar 17:41
Fındık üreticilerine Mart uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini, Mart ayında bahçelerine bakım yapmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen fındığa bakım yapmanın son derece önemli olduğunu söyleyen Soydan, üreticilerin milli ürünlerine sahip çıkmalarını istedi.

Soydan, son yıllarda bazı bahçelerin bakımsızlık nedeniyle verimden düştüğünü belirterek, "Bu nedenle milli ürünümüz fındık kimi zaman tüccar kapısından kimi zamansa ihraç edilen ülkelerden geri dönüyor. Bu durum maalesef fındığımıza çok ciddi zarar veriyor" dedi.

Soydan, Mart ayı içinde yapılacak en önemli bakımın fındık bahçelerinin gübrelenmesi olduğuna dikkati çekerek, fındık ocaklarının dip bölgelerine atılacak azotlu gübrenin, ürünün daha randımanlı olmasını sağlayacağını kaydetti. Soydan, zamanında ve yeterince bakımı yapılan bahçelerdeki verimin yüzde 70-80 arttığını da sözlerine ekledi. AA

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:02
Anahtar Kelimeler:
UyarıMartüreticiFındık
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