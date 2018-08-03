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Fındıkçının fiyat beklentisi 15 TL

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden olan fındık her yıl Ağustos ayı itibariyle hasada başlıyor. Son yıllarda birçok olumsuzluğa rağmen Türkiye fındığın yüzde 60 gibi büyük bir kısmını elinde bulunduruyor

03 Ağustos 2018 Cuma 15:00
Fındıkçının fiyat beklentisi 15 TL

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden olan fındık her yıl Ağustos ayı itibariyle hasada başlıyor. Son yıllarda birçok olumsuzluğa rağmen Türkiye fındığın yüzde 60 gibi büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Hasat sezonun üreticiye, manava, sanayici ve ihracatçıya hayırlı olmasını dileyen Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş, tahmini rekolte ve fiyatı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl tahmini olarak 580 bin ton ile 600 bin ton arasında bir rekolte beklediklerini ifade ede eden İbaş, fiyat konusunda ise arz ve talebe göre 13 lira ile 15 lira arasında beklentileri olduğunu söyledi.

Emanete verilen fındıkların piyasaya verilerek arz talep dengesini bozduğunu belirten İbaş, "Beklentimiz üreticimizin emanet fındık konusunda daha duyarlı olması, emanete verilen fındıklar fiyatları etkiliyor ve buda ekonomik olarak hem kendilerine hem de diğer üreticilere yansıyor.

Bizim bu yıl beklentimiz 13 lira ile 15 lira arsında inşallah üreticimiz hak ettiği şekilde mahsulünün karşılığını alır. Bu yıl bir merak edilende rekolte fındıkta bir çok olumsuzluk meydana geldi geçtiğimiz yıllarda bu yılda vara ama bizim tahmini rekolte beklentimiz 580 bin ton ile 600 bin ton civarında" dedi. Fındık lisans deposuna 2018 ürünü fındık kabulüne 15 Ağustos itibariyle başlayacaklarını söyleyen Yaşar İbaş, "Türkiye'de birçok tarım ürününde lisanslı depoculuk sistemi var. Hem ürünün kaliteli saklanması, hem emanetin önlenmesi, hem de fındığın üretici açısından pazardan iyi para etmesi için lisanslı depoculuk fındığın kurtuluşudur" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Fındık
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