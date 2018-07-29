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Fındıkta fiyat endişesi büyük

Ordu'da fındık hasadı sahil şeridinde başladı. Üretici Sevim Canlıoğlu, fındık toplarken büyük emek verildiğini dile getirerek, "İnşallah karşılığını alırız" dedi. Üreticilerden Sevilay Bakıcı ise fındık fiyatının 15 liradan aşağı olmaması gerektiğini kaydetti

29 Temmuz 2018 Pazar 18:12
Fındıkta fiyat endişesi büyük

Ordu'da fındık üreticileri, sahil kesimi için açıklanan tarihe göre ürünlerini hasat etmeye başladı.Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından üreticiler bahçeye girdi. Üreticiler, 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve sıcağa rağmen el birliğiyle fındığını topluyor.

Altınordu ilçesindeki bazı üreticiler, yöresel türküler seslendirerek ürünlerini hasat ediyor. İlçeye bağlı Nizamettin Mahallesi'ndeki bahçesinde fındık toplayan üretici Sevim Canlıoğlu, fındık toplarken büyük emek verildiğini dile getirerek, "Bunun da inşallah karşılığını alırız, terimiz de bir işe yarar. Böylelikle yorgunluğumuz unutulur" dedi.

Milletvekillerine çağrı

Canlıoğlu, bölge milletvekillerinin fındık fiyatı konusunda üreticileri mutlu etmeleri için gereken gayreti göstermesini istedi. Üreticilerden Sevilay Bakıcı ise fındık sezonunun zorlu bir süreç olduğuna işaret ederek, "Yapılması kolay bir iş değil. Bayağı da emek verdik. Tarlalar bakımdan geçti, gübrelendi.

Bunun için de belli bir miktar ücret ödedik. Bu anlamda da karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu. Karadenizlinin, geçimini bu üründen sağladığını hatırlatan Bakıcı, fındık fiyatının 15 liradan aşağı olmaması gerektiğini kaydetti.

Önümüzü göremiyoruz

Zafer Canlıoğlu da hasat dönemine buruk başladıklarını belirterek, üreticinin önünü görmeden fındık toplamaya başladığını ifade etti. Fındık toplamanın kolay olmadığını anlatan Canlıoğlu, şunları kaydetti: "Çocuklarımız var ama yanımızda yoklar. İster istemez biz bu yaşta bu işi yapıyoruz. Çocukların da kendi işleri güçleri var. O nedenle onlardan da yardım alamıyoruz.

Eskiden bütün aile, çoluk çocuk hep beraber bahçeye girilirdi. Şimdi öyle de değil, geçim derdi, herkes bir tarafta. Yapacak bir şey yok. Zor ama yapılıyor. Biz bu yerleri parayla almadık. Bu bahçeler babadan kaldı. O nedenle toplamak zorundasın. Hasat etmezsen de nankörlük olur. Bir dahaki yıl bu bahçe senin yüzüne bakmaz."

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