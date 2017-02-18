Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Firari cinayet zanlısı yakalandı

Adana’da 3 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:16
Firari cinayet zanlısı yakalandı

Adana’da 3 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Aralık 2014 günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem D., Mustafa K., Murat O. ve Ayhan A.’nın içinde bulunduğu 01 CYP 89 plakalı otomobil galerinin arka tarafına park edildikten sonra, şahıslar husumetli olduğu kişilerle karşılaştı. İki grubun da silahlarına sarılmasıyla çatışma çıktı. Otomobilden inen 2 kişi galerinin içine kaçarken, diğer 2 kişi gruba karşılık verdi. Silahlı grup, Mustafa K. ile Ekrem D.’yi yaraladıktan sonra bu kez galerinin içine kaçan Ayhan A. ile Murat O.’nun yanına gitti. Burada Ayhan A. ve Murat O.’yu da silahla yaralayan şahıslar, otomobile binip kaçtı. Oto galeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

112 görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayda vurularak yaralanan ve otomobil ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Avcı, hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada A.A.’yı yakalayıp adliyeye sevk etti. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Polis olaya karışan Kenan A.’nın ise 3 yıldan beri sahte kimlikle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşadığını belirledi. Adana’dan Şanlıurfa’ya giden cinayet bürosu ekipleri, Kenan A.’yı eve düzenlediği baskınla yakaladı. Üzerinde Faruk Pak adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Kenan A., silahla adam öldürmek ve evrakta sahtecilik suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
Anahtar Kelimeler:
Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
Bir koyun beşiz doğurdu
Bir koyun beşiz doğurdu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim