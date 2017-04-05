Fırat Kalkanı'nın Irak boyutu da var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı gecesi katıldığı bir TV programında, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 'birinci etap'ının bittiğini dile getirerek, "Bundan sonra tabii ki bu bir yol haritası. Bu yol haritasının söylenmeyen, adı konmayan ikinci, üçüncü etapları olacak. Olay sadece Suriye boyutunda giden bir harekât değil. Bu olayın Irak boyutu var. Irak'ta malum bir Telafer, Sincar olayı var. Orada soydaşlarımız var. Musul'da aynı şekilde soydaşlarımız var" dedi.

PKK'nın ikinci Kandil haline getirdiği Sincar'daki durumun çok daha berbat olduğunu seslendiren Erdoğan, "Çünkü Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturmanın gayretleri var. Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde orada da 2 bin 500 kadar PKK'lı var. Öte yandan Rakka'yı konuşuyorlar. Daha Münbiç bitmedi ki Rakka başlasın. Gelin önce şu Münbiç sorununu bir halledelim. Ondan sonra Rakka ile ilgili ne yapacağız, kimlerle yapacağız" şeklinde konuştu.

ByLock operasyonları sürecek

FETÖ operasyonlarına da değinen Erdoğan, "Bizler de bu 'ByLock' olayıyla çok ciddi bir veri yakaladık. Şu anda inlerine adeta onunla giriyoruz. Yani teknolojik olarak aklınıza ne gelirse, hangi imkânlarla çalışıyorlarsa biz de onların üzerine o imkânlarla saldırıyoruz. Silahlı kuvvetlerde ciddi bir ayıklama yapıldı, yapılıyor. Emniyet teşkilatımızda hakeza öyle... Devletin bütün kurumlarında başta Milli Eğitim olmak üzere ciddi bir ayıklama yapılıyor. Elimizdeki sayısal verilere baktığımız zaman yani 100 bine yakın bir ihraç söz konusu" dedi.

Muhtarlar SGK primi ödemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, muhtarların ödediği 613 lira tutarındaki Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin devlet tarafından karşılanacağını dile getirerek, "Böylece muhtarlarımızın gelirleri 2 bin 19 liraya çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de görev yapan 18 bin 296 köy, 31 bin 921 mahalle muhtarı olduğu bilgisini verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örtülü darbe' iddiasını eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: "Şu ifadeye bak, 'Örtülü bir darbedir 15 Temmuz' diyor. Örtülü darbe ise zerre kadar haysiyetin varsa zerre kadar şahsiyetin varsa çık, dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Örtülü darbe girişimi' diyorsun, ben o gece geç saatlerde Yeşilköy'e indiğimde, Atatürk Havalimanı'nda orada binlerce kardeşim çağrıya uymuş, oraya gelmişti. Dediler ki yanılmıyorsam saat 11.30 gibi ise 'Kılıçdaroğlu geldi ve ayrıldı.' Niye ayrıldın oradan? Sonra öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş. Milletin arasında kalsaydın ya. Hani önceden diyordun ki 'Darbe olduğunda ilk defa tankın üzerine ben çıkarım.' Hani tanklar oradaydı, sen neredeydin? Bu iş lafla olmaz, bu iş yürekle olur, yürekle."

HABER MERKEZİ