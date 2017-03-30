Fırat Kalkanı resmen bitti

Türkiye yaklaşık 7 ay önce başlatılan ve 71 şehit ve yüzlerce yaralı verilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nı bitirdi. Böylece 24 Ağustos 2016'da başlayan operasyon Suriye'nin El Bab bölgesinin alınmasıyla nihayete erdi. Harekâtın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinden önce bitirilmesi dikkat çekiyor.

Resmi açıklama Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapıldı. MGK açıklamasında, "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir” denildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili bir açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım katıldığı bir TV programında, “Fırat Kalkanı ile 2 bin 15 kilometrekare alan emniyete alındı. El Bab’ın alınmasıyla birlikte, oraya ÖSO yerleşti. Her şey kontrol altında… Bundan sonra DEAŞ’a yönelik, başka bir şey olursa, bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat olursa bu yeni bir harekâttır. Fırat Kalkanı bitmiştir. Bundan sonra ihtiyaç olması halinde yapılabilecek harekât artık başka bir isimle anılacak” şeklinde konuştu.