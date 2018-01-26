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Fırıncılar seferber oldu

Gaziantepli fırıncılar Mehmetçik’in yanında olduklarını göstermek için kolları sıvadı. Pişirdikleri bin 500 lahmacun ve 15 tepsi baklavayı Mehmetçiklere teslim eden fırıncılar önlüklerini çıkarıp, askeri üniforma da giydi

26 Ocak 2018 Cuma 18:17
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Fırıncılar seferber oldu

Gaziantep’te fırıncılar, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için önlüklerini giyerek, lahmacun pişirdi. Vatandaşların da desteği ile hazırlanan lahmacun ve baklavalar, sınır birliklerine teslim edildi.

Düztepe Mahallesi'nde bulunan fırıncılara bölgedeki diğer esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 40 kişi arasında toparlanan toplam 5 bin TL ile alınan lahmacun malzemeleri ve 15 tepsi baklava, harekatın ilk başladığı bölgelerden olan Kilis Gülbaba köyüne, buradan da Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Deveci Kışlasına götürüldü.

Askerlere lahmacun ve baklavaları teslim eden vatandaşlardan Fırıncı Hasan Bozkurt, fırıncı önlüğünü çıkarıp askeri üniforma giymek istediğini belirterek, "Söz konusu vatan ise fırıncı önlüğümüzü çıkarıp üniformayı giyeriz. Hasanlar, Ahmetler, Mehmetler bu vatan için her zaman hazırdır” dedi.

Öte yandan, lahmacun ve baklavaları teslim etmeye gelen bazı vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile harekata destek verdi.

Askerlerin üşümemesi için odun taşıdı

Bu arada bölgedeki bir vatandaş da, sınır hattındaki mevzilere askerlerin üşümemesi için odun taşıdı. Sınıra sıfır noktada zorlu hava şartlarında görev yapan askerlere vatandaş sahip çıkıyor.

Yunus Emre Korkmaz isimli bir vatandaş sabahın erken saatlerinde kırdığı odunları çuvala doldurarak, sınır hattında mevzide bulunan askerlere taşıdı. Korkmaz’ın bu görüntüleri görenleri duygulandırdı.

Korkmaz, "Hava çok soğuk ben de üşümemeleri için askerimize odun götürüyorum” diye konuştu.

Siirt'te gönüllü askerlik başvurusu

Öte yandan Siirt'te bir grup vatandaş da, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Cuma namazından sonra bir araya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Siirt Askerlik Şubesi'ne kadar yürüdü. Grup, şube önünde harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.
HABER MERKEZİ

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