Fırtına öncesi kritik hazırlıklar

Ortadoğu Suriye ve Irak merkezli gelişmeler nedeniyle kaynayan kazan konumunda. Herkesin farklı bir hesabının olduğu bölgemizde planlar sürekli değişiyor. Bölge yeni ve kritik bir gelişmenin daha arifesinde. Bu yeni durumun merkezinde ise Türkiye'ye var. Ankara'ya üst üste yapılan ve yapılacak ziyaretler bunun en önemli göstergelerinden.

Geçtiğimiz günlerde İran Genelkurmay Başkanı Ankara'ya gelerek görüşmeler de bulunmuştu. Şimdi de Rusya ve ABD'den iki kritik isim geliyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve ABD Savunma Bakanı James Mattis Ankara'ya gelecek.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek" denildi.

Görüşmelerin gündeminde Suriye'de ilan edilen çatışmasızlık bölgeleri, ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği destek, Türkiye'nin İdlib'e kara operasyonu planı, Barzani'nin bağımsızlık referandumu olacak.

ABD Türkiye ile dalga geçiyor!

Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyen ABD, PKK-YPG'ye Haziran ayı başından bu yana bin TIR’dan fazla silah yardımı yaptı. Türkiye bu durumdan rahatsızlığını dile getirirken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye'ye ile dalga geçercesine bir açıklama geldi.

Pentagon açıklamasında "Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alıyoruz, Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz" denildi.

Savunma Bakanı Mattis'in Ankara ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada Mattis'in temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.

ABD bedava destek vermez!

ABD Suriye'deki planları konusunda sürekli çelişkili açıklamalarla zaman kazanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinin DEAŞ yenildikten sonra Suriye’de kalmayı planlamadığını belirtti. Nauert, "Amacımız DEAŞ’ı yenmek ve bunun dışında başka bir şey yapmayacağız. Suriye'yi Suriyelilerin yönetmesini istiyoruz. Ne ABD, ne diğer güçler… Ülkeyi Suriyeliler yönetmeli" dedi. ABD'nin desteklediği ve ana omurgasını terör örgütü PKK-YPG'nin oluşturduğu ve kısa adı DSG olan Demokratik Suriye Güçleri'nden ise farklı bir açıklama geldi.

Suriye'de kalmanın ABD'nin 'stratejik çıkarlarına' olduğunu söyleyen DSG Sözcüsü Talal Silo, "Gelecek onlarca yılı kapsayan stratejik politikaları var. (Suriye'nin) kuzey bölgesi yönetimi ile… ABD yönetimi arasında uzun vadeli askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalar olacak" dedi.

Silo, "Amerikalıların DEAŞ'ten sonra da burada stratejik çıkarları olacak… Askeri bir havalimanı için yer bulunması ihtimaline atıfta bulunmaya başladılar. Bunlar daha başlangıç aşaması, terk etmek için destek vermezler. Amerika bunca desteği bedava vermez" dedi.

Silo, Suriye'nin kuzeyinin ABD'li güçler için bölgede yeni bir üs olabileceğini ifade ederek, İncirlik'e atıfta bulundu, "Belki Türkiye'deki üsse alternatif olabilir" dedi. YPG geçen ay ABD'nin YPG veya DSG'nin kontrolü altında bulunan Suriye'nin kuzey topraklarında yedi tane askeri üs kurduğunu açıklamıştı. ABD önderliğindeki koalisyonun sözcüsü ABD'li Albay Ryan Dillon ise "IŞİD Rakka'da yenilse bile daha çok savaş gerekecek" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi McGurk da bölgede bir kez daha terör örgütü PKK-YPG temsilcileriyle bir araya geldi. McGurk'a DEAŞ'le mücadele için kurulan uluslararası koalisyondan Komutan Yardımcısı Robert Jones da eşlik etti.

McGurk ve Jones burada Rakka Sivil Meclisi eş başkanları Leyla Mustafa ve Ömer Eluş'la görüştü.

Türkiye operasyon yapacak mı?

Bölgede kritik gelişmeler yaşanırken Türkiye de Fırat Kalkanı Harekatı benzeri bir operasyonu konuşmaya başladı. Olası operasyonun hedefi Hatay sınırındaki İdlib kenti olacak.

TSK'nın sınır hattına sevkiyatı sürerken Başbakan Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'de amacımız İdlib ve güney bölgelerinde varolan iç savaşı tamamen durdurmak ve Suriye'yi istikrara barışa ulaştırmak. Amaç budur. Bu anlamda oradaki terör gruplarına karşı bir operasyon her zaman gündemdedir. Sivil halka zarar veren, güney hudutlarımızda ülkemize zarar veren özellikle DEAŞ ve YPG gibi unsurlara karşı biz Türkiye olarak ayrıca tedbirlerimizi de alıyoruz' dedi.