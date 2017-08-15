Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde yeni sezon fındık alımına başladıklarını, kurum olarak tüm üreticinin fındığına talip olduklarını söyledi

Bu haber kez okundu.

FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde yeni sezon fındık alımına başladıklarını, kurum olarak tüm üreticinin fındığına talip olduklarını söyledi. Bayraktar, 2013 yılından itibaren fındık alımı yapan FİSKOBİRLİK'in 2017 ürünü için de piyasaya girdiğini belirtti. FİSKOBİRLİK'in yeni sezon fındık alımına dün başladığını ve ilk alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayraktar, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da tüm depolarını üreticilere açtıklarını dile getirdi. Bayraktar, serbest piyasada oluşan fiyatın üzerinde alım gerçekleştirdiklerini kaydederek, "FİSKOBİRLİK'i tercih eden üreticilerimizin cebine fındığın randımanına göre kilogramda 10 ile 50 kuruş arasında fark yansıyacak. Bu da üreticilerimiz adına çok ciddi rakam" dedi. Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde yeni sezon fındık alımına başladıklarını, kurum olarak tüm üreticinin fındığına talip olduklarını ifade eden Bayraktar, 21 Ağustos'tan itibaren de Batı Karadeniz illerinde fındık alımına başlamayı hedeflediklerini kaydetti. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100