Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93189
ALTIN
255.835
DOLAR
6.6774
STERLİN
8.5825
EURO
7.7318

Fitch, Türkiye'de 4 riske dikkat çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'yle ilgili yeni bir rapor yayımladı

04 Eylül 2018 Salı 15:10
Fitch, Türkiye'de 4 riske dikkat çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'yle ilgili yeni bir rapor yayımladı. Derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası'ndaki keskin değer kaybının etkisiyle Türkiye ekonomisinin, düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralması ile karşılaşacağı ve yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti.

Fitch, 2018-2020 için ise Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü ve ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler beklediklerini vurguladı. Türkiye'nin bu yıl GSYH büyümesinin yüzde 3.8 ve 2019 için yüzde 1.9 olmasını beklediklerini ifade eden Fitch, 2020'de yüzde 3.9 ile Türkiye ekonomisinin biraz toparlanmasını beklediklerinin belirterek ancak trendin altında kalmaya devam edeceğine işaret etti.

Fitch, değerlendirmesinde 'kayda değer' belirsizliklere de değindi. Buna göre temel senaryoda Türkiye'nin riskleri; yanlış siyasi adımlar, özel sektörün mali stresinin yükselmesi, jeopolitik gerginlikler ve olası sermaye çıkışları. HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemer takmayanlara ceza yağdı
Kemer takmayanlara ceza yağdı
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Bakan Albayrak'tan Londra'da kritik temaslar
Bakan Albayrak'tan Londra'da kritik temaslar
CHP 'şarbon vakaları'nı Meclis'e taşıdı
CHP 'şarbon vakaları'nı Meclis'e taşıdı
Bakan Hulusi Akar ile James Jeffrey görüştü
Bakan Hulusi Akar ile James Jeffrey görüştü
Operasyon başladı
Operasyon başladı
Otomobil satışları çöktü
Otomobil satışları çöktü
Sıra yurtdışına geldi
Sıra yurtdışına geldi
Bakan Albayrak'tan Londra'da kritik temaslar
Bakan Albayrak'tan Londra'da kritik temaslar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim