Fiyatlar üreticide aynı marketlerde ise zamlı

HABER MERKEZİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının ilk yarısında markette 37, üreticide 29 ürünü takip ettiklerini bildirerek, “markette 3 üründe fiyat değişmezken, 26 üründe fiyat artışı, 8 üründe fiyat azalışı, üreticide 9 üründe fiyat değişmezken, 15 üründe fiyat artışı, 5’inde ise fiyat azalışı görüldü.

Hem market hem de üreticide fiyatı en fazla artan ürün havuç, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette kuru üzüm, üreticide çilek oldu” dedi. Bayraktar, Ramazan öncesi 10 Mayıs 2018 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ayı boyunca piyasaların nabzını tutacaklarını ve yapılan çalışmaları paylaşıp, üretici ve tüketici fiyatlarını kamuoyunun dikkatine sunacaklarını söylediğini belirtti.

Bu çerçevede Ramazan ortasında da fiyatları aldıklarını vurgulayan Bayraktar, halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru kayısı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatlarının değişmediğinin görüldüğünü bildirdi.

Makette fiyat düşüşünün yüzde 7.35 ile en fazla kuru üzümde meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 7.06 ile kuru incir, yüzde 4.01 ile maydanoz, yüzde 3.92 ile domates, yüzde 3 ile kaşar peyniri, yüzde 2.77 ile fındık içi, yüzde 2.56 ile tereyağı, yüzde 1.17 ile salatalık izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 75.73 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 25.99 ile limon, yüzde 25.63 ile patates, yüzde 19.11 ile yeşil soğan, yüzde 18.89 ile kuru soğan, yüzde 16.41 ile sivri biber takip etti.”

Üreticide fiyatlar düştü

Üretici fiyatlarının marketlere yansımadığını, Ramazan ayının ilk yarısında üreticide fiyatı yüzde 13.10 gerileyen çileğin tüketicide yüzde 0.77, üreticide fiyatı yüzde 7.14 düşen kabağın ise tüketicide yüzde 3.37 yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Fiyat domateste üreticide yüzde 11.11, salatalıkta yüzde 8.20, maydanozda yüzde 7.14 azalırken, tüketicide gerileme sırasıyla domateste yüzde 3.92, salatalıkta yüzde 1.17, maydanozda yüzde 4.10’da kalmıştır.

Elma, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içi fiyatı üreticide değişmezken, tüketicide elma fiyatı yüzde 13.66, nohut fiyatı yüzde 5.80, kuru fasulye fiyatı yüzde 3.94, kırmızı mercimek fiyatı yüzde 3.06, yeşil mercimek fiyatı yüzde 2.38, pirinç fiyatı yüzde 1.62 arttı. Sadece üreticide fiyatı değişmeyen kuru incir ve fındık içinde market fiyatında sırasıyla yüzde 7.06, yüzde 2.77 düşüş görüldü” dedi.

Tarladan rafa 4 kat zam

Ramazan ayı ortasında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla elma, kuru kayısı, maydanoz, karpuz, kırmızı mercimek, süt, kuru fasulye, kabak, kuru incir, sivri biber ve marulda yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: “Üretici ve market arasındaki fiyat farkı incelendiğinde elma 4.4 kat, kuru kayısı, maydanoz ve karpuz 3.8 kat, kırmızı mercimek 3.6 kat, süt 3.4 kat, kuru fasulye ve kabak 3.2 kat, kuru incir 3.1, sivri biber ve marul 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

