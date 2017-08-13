Fiziği sevdirecek dörtlü

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden dört öğretim üyesi, fiziği ve en genel anlamıyla bilimi toplumla buluşturmayı amaçlayan bir sosyal medya sayfası açtı. Prof. Dr. Erkcan Özcan, Doç Dr. İbrahim Semiz, Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, açtıkları Facebook sayfasında bilim dünyasındaki gelişmeleri, ilgi çekici haber ve makaleleri paylaşıyorlar. Fiziğin farklı alanlarında çalışmalar yürüten dört akademisyen, ülkemizde bilimsel gelişmeleri geniş kitleler ile paylaşacak mecraların yeterli sayıda olmadığını düşündükleri için bu sayfayı açmaya ve akıcı, anlaşılır bir dilde paylaşımlar yapmaya karar verdiklerini belirtiyor. Sayfalarına 'Boğaziçi Fizik Dörtlüsü' ismini veren öğretim üyeleri, içerik olarak bilimsel yeterliliği bulunan makaleleri ya da blog yazılarını kendi açıklamalarıyla birlikte paylaşıyor. Hocalar paylaşımlarını 10-12 yaşındaki çocukların anlayacağı şekilde yapıyor.

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