Flaş açıklama! 3 ülke Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Türkiye ve Rusya arasında son haftalarda Surye krizi bağlamında üst düzey önemli görüşmeler gerçekleşiyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müşteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan oluşan Türk heyeti Moskova'da önemli temaslarda bulundu. Türk heyeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edildi.

Bu ziyaretten bir hafta kadar önce 17 Ağustos'ta yine Milli Savunma Bakanı Akar Moskova'ya giderek önemli temaslarda bulunmuştu. Son ziyaretten sonra hem Türkiye hem de Rusya cephesinden yapılan açıklamalarda iki ülke arasında Suriye bağlamında yapılan işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Bütün bu mekik diplomasisi Suriye krizinde çözümün yakın olduğu noktasında umutları güçlendirdi. Halihazırda Suriye krizinde dikkatler İdlib kentine yoğunlaşmış durumda. Zaten Türkiye ile Rusya arasındaki hummalı görüşme trafiğinin merkezinde de İdlib bulunuyor.

İdlib önemli, çünkü ülkenin güneyinde kontrolü sağladıktan sonra kuzeyde yer alan İdlib kentine yönelen Suriye Hükümeti açısından bu kent kritik bir konumda. Kentin alınması halinde Halep’ten Hama’ya, Humus’tan Şam’a oradan da Ürdün Nasib sınır kapısına kadar hükümet kontrolünde güvenli bir hat oluşacak. İdlib aynı zamanda muhalif unsurlar için de kritik önemde.

Yüzde 60’ını Nusra bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın kontrol ettiği kentte 70 bini aşkın silahlı militan bulunuyor.

Savaşın sonu çok yakın

Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya ve İran liderleri Astana Zirvesi'nin devamı niteliğinde bir zirvede buluşması planlanıyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde Moskova'nın Ankara'ya ayrıntıları bilinmeyen yeni tekliflerde bulunduğu da biliniyor. Bu bağlamda krizin düğümlendiği İdlib kentindeki sorunun aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İdlib sorunu, şu an Suriye'de çözümü en zor sorun. Pek çok uzman İdlib'deki sorunun çözüme kavuşturulması durumunda bunun Suriye'de savaşın sona ermesi anlamına geleceğini düşünüyor.

Bir taraftan Türkiye, Rusya ve İran Suriye krizinin barışçıl çözümü için ortaklaşa yeni adımlar atmaya hazırlanırken, Suriye'yi kuşatan şer üçgenini oluşturan ABD, İngiltere ve Fransa cephesi de boş durmuyor.

Koalisyon boş durmuyor

Barışa doğru hızla ilerleyen Suriye krizini yeniden çıkmaza sürüklemek isteyen ABD, İngiltere ve Fransa, provokatörlerini devreye koyarak Suriye'ye yönelik bir saldırı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu bağlamda ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırı hazırlıklarına dikkatleri çeken Rusya Savunma Bakanlığı, özel bir İngiliz askeri şirket rehberliğinde eğitilen çok sayıda militanın İdlib'e gönderildiğini açıkladı.

Rusya'ya göre ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilecek Suriye'yi hedef alan saldırının gerekçesi yine kimyasal silah olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki militanların da sivillere 'kimyasal silahla saldırıp' hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu söyledi.

İdlib'deki Cisr el Şuğur bölgesinde 'kimyasal saldırı' düzenlemek için Tahrir el Şam (eski adıyla El Nusra) militanlarının klorin dolu 8 tankeri, Cisr el Şuğur'un birkaç kilometre uzağındaki bir köye konuşlandırdığını açıklayan Konaşenkov, özel bir İngiliz askeri şirketi olan Olive'in rehberliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib'e yerleştirildiğini söyledi.

Rus yetkili, Tahrir el Şam militanlarının Beyaz Miğferler'in kıyafetlerini giyip kimyasal saldırı kurbanlarını kurtarma mizanseni yapmakla görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Provokatörler sahada

Rusya'dan gelen açıklamaya göre başta ABD olmak üzere DEAŞ karşıtı koalisyona bağlı ülkelere bağlı askeri unsurlar, yakın bir zamanda gerçekleşmesi planlanan kimyasal saldırı provokasyonu öncesinde Suriye'ye saldırı için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda.

ABD'nin 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans destroyerini Basra Körfezi'ne, ağırt bombardıman uçaklarını da Katar'daki askeri üsse konuşlandırdığını duyuran Konaşenkov, "İngiliz özel kuvvetlerinin aktif rol aldığı bu provokasyon, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye hükümeti ve ekonomi tesislerine füze saldırısı düzenlemesi için diğer bir bahane olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Suriye'yi yeniden vurmaya kararlı olan ABD, İngiltere ve Fransa'da üst düzey isimlerin, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlemesi halinde yanıt vereceklerini söyledikleri temelsiz açıklamaları hatırlatan Konaşenkov, tüm bunların da saldırı hazırlığının bir parçası olduğunu vurguladı.