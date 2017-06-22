Flaş açıklama! Türk askeri resmen Katar'da

Genelkurmay internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar’da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00’de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Katar kıskacı sonrası

Suudi Arabistan'ın başını çektiği komşuları tarafından tecrit edilen Katar, 5 Haziran'dan bu yana kıskaca alınmış durumda. Doha yönetimiyle tüm diplomatik ilişkileri kesen Katar karşıtı blok, hava, deniz ve kara sınırlarını da kapatmış durumda. ABD'nin düğmeye basmasıyla yapılan hamlede Katar 'terör'e destek vermekle suçlanıyor.

Krizin patlamasıyla Türkiye Katar'ın yanında yer alan ülkeler arasında öne çıktı. Birkaç gün içinde Türk ürünleri Katar'daki market raflarında yerini aldı. Ankara, daha önce imzalanan bir anlaşmayı da devreye soktu ve Katar'a üç bin asker göndermeye karar verdi. Genelkurmay açıklamasıyla, Katar'daki üsse ilk askerlerin ulaştığı duyurulmuş oldu.

HABER MERKEZİ