Flaş açıklama! Türkiye OECD ve AB'yi geride bıraktı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.2 arttı.

Nisan-Haziran arası dönemdeki büyüme Ocak-Mart arasındaki büyümeye göre yüzde 2.1 geriledi. Bu yıl ilk çeyrekteki yıllık büyüme oranı yüzde 7.3 olmuştu. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği yüzde 5.2'lik performansla 2016'da darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 7 çeyrek üst üste büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 lira olarak gerçekleşti. yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1.5 azalırken, sanayi sektörü yüzde 4.3 ve inşaat sektörü yüzde 0.8 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 8 yükseliş gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde 2018'in ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5.5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9 artış kaydedildi.

Devletin tüketim harcamaları arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları önceki çeyrekte yüzde 3.4'ten yüzde 7.2'ye yükseldi. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3.9 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4.5, ithalatı ise yüzde 0.3 artış gösterdi. İş gücü ödemeleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19.4 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36.5 olurken bu oran 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 36'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46.8'den yüzde 46.1'e düştü.

Üçüncü çeyrek belirleyici olacak

Büyüme verisiyle ilgili değerlendirme yapan uzmanlara göre ikinci çeyrekteki yüzde 5.2 büyümenin Türkiye'nin gördüğü son 5 üstü büyüme olacak. Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekteki baz etkisiyle ciddi bir yavaşlama bekleniyor.

Son çeyrek ve 2019 yılına sarkan kurdaki dalgalanma nedeniyle iç talepteki yaşanacak yavaşlamayla ekonomideki büyüme daha da gerileyecek. Türkiye ekonomisini derinden etkileyen kur şokunun negatif sonuçları bu yılın son çeyreğinde ve gelecek yılın ilk aylarında derinden hissedilecek.

Büyümede OECD'yi geride bıraktık

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5.2'lik büyüme oranıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerini geride bırakırken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde OECD büyüme ortalaması yüzde 2.5, Euro Bölgesi ile AB'de büyüme ortalaması yüzde 2.1 olarak gerçekleşirken, Türkiye, yüzde 5.2 büyüme hızıyla bu bölgelerin çok üstünde performans sergiledi. Avrupa'da Nisan-Mayıs-Haziran döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 5.7 ile Malta oldu.

Türkiye'den sonra en fazla büyüme gösteren Avrupa ülkesi yüzde 5 ile Polonya olurken, bu ülkeyi yüzde 4.6 ile Macaristan, yüzde 4.4 ile Letonya izledi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda bu dönemde yüzde 2.7, Almanya yüzde 1.9, Fransa yüzde 1.7 ve İngiltere yüzde 1.3 büyüdü. Büyümede en zayıf performansı gösteren Avrupa ülkeleri ise yüzde 0.6 ile Danimarka, yüzde 1.2 ile İtalya oldu.

'Büyüme sağlıklı kulvarda tutulmalı'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesini değerlendirdi.

Avdagiç, “Türkiye’nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır. Son rakamlar bir kez daha milletçe, ekonominin bütün aktörleri olarak büyük bir dayanışma içinde ekonomik saldırıları bertaraf etmekte ustalık kazandığımızı ortaya koyuyor” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: “Türkiye’nin bundan sonraki hedefi, büyümemizi sağlıklı bir patikada tutmak, bunun için de büyüme kompozisyonunu değiştirmek. İkinci çeyrek büyümesi de bize bunun açık mesajını veriyor. Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf. Son büyüme verisi, dikkat etmemiz gereken alanlara da işaret ediyor. Mesela tarımın katma değer anlamında negatif bölgeye düşmesi önemle takip edilmeli. Mali disiplinin korunması adına kamu harcamalarındaki katkıyı, daha üretken yerlerden tamamlamayı amaç edinmeliyiz. Mevcut kur kaynaklı zorlukları aşmak için, imalat sanayine dayalı bir dönüşüm hikayesini büyüme kitabımıza koymak zorundayız.”