Flaş açıklama! Yeni ihraçlar yolda

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, katıldığı bir TV programında, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ve Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG varlığına ilişkin soruya, "Türkiye kendisine yönelen her türlü tehdidi kaynağında imha etme hakkına ve gücüne sahip" diye cevapladı.

Bunu görüşmesinde ABD Savunma Bakanı James Mattis'e aktardığını beliren Işık, şu ifadeleri kullandı: "Afrin'den Türkiye'ye yönelik yapılan en küçük taciz ateşi angajman kuralları gereği misliyle cevaplanıyor ama Türkiye için Afrin eğer devamlı bir güvenlik tehdidi konumuna gelirse o zaman da Türkiye gereğini yapmaktan çekinmez. Aynı şekilde Münbiç de." Bakan Işık, Afrin'deki Rusya'ya ait askeri unsurların çekilmesine yönelik iddialara ilişkin, "Henüz her şey tam netleşmedi ama bu görüşmeler sürdürülüyor" dedi.

Işık, terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının Münbiç'ten çıkarılmasına yönelik ABD ve Rusya'nın verdiği sözleri hatırlatarak, bunun sağlanmasını ısrarla ve kararlılıkla beklediklerini belirtti.

11 bin terörist öldürüldü

Terörle mücadele operasyonlarına yönelik sorular üzerine Işık, tüm güvenlik güçlerinin etkili operasyonlarına dikkati çekerek, "23 Temmuz 2015'ten bu yana yaklaşık iki yıl geçti, 11 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Bu inanılmaz bir başarı, bundan dolayı askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucularımıza teşekkür ediyoruz, orada kahramanca mücadele ediyorlar" ifadesini kullandı.

Söz konusu mücadelenin en az şehit verilerek yürütülmesi için Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve kendi bakanlığınca yoğun gayret gösterildiğini vurgulayan Fikri Işık, şu görüşlere yer verdi: "Teknolojik imkânlarla askerimizi destekliyoruz, insansız hava araçlarını bölgede daha yoğun kullanıyoruz. Şu anda silahlı Hürkuş'u bölgeye gönderdik. Hürkuş bir eğitim uçağıdır ama terörle mücadelede ihtiyaçtan kaynaklandığı için Hürkuş'u silahlandırdık ve güçlü bir şekilde bölgede terörle mücadelenin hizmetine verdik. Aynı şekilde hem silahlı hem silahsız Bayraktar'lar şu anda terörle mücadelede son derece kritik görev yapıyorlar."

S-400'ler karar aşamasında

Rusya'dan hava savunma füze sistemi S-400'lerin alınmasına yönelik çalışmalarda gelinen durumun sorulması üzerine Işık, "Rusya tarafında da Türkiye tarafında da teknik çalışmalar tamamen bitti. Şimdi son, nihai karar noktasına gelindi. Şimdi finansman yöntemi üzerinde şu anda çalışmaları sürdürüyoruz bunu da zannediyorum önümüzdeki günlerde bir noktaya getiririz" karşılığını verdi.

TSK'dan yeni ihraçlar yolda

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, söz konusu mücadeleyi beka meselesi olarak nitelendirdi. Işık, "Yakında yine bazı ihraçlar olacak, tespit ettiğimiz FETÖ ile irtibatını ve iltisakını tespit ettiğimiz kişilerin hiç gözünün yaşına bakmıyoruz, bakmayacağız" dedi.