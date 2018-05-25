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Flaş açıklamalar... Şimşek'ten OHAL itirafı!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasada "OHAL olmasaydı, lira bu kadar değer kaybetmezdi" deniliyor, şeklinde bir düşünce olduğuna işaret ederek, "OHAL kısmen doğrudan yatırım girişini etkiliyor" şeklinde konuştu. Şimşek, "Sorunlar piyasalarla inatlaşmadan çözülecek" mesajı verdi

25 Mayıs 2018 Cuma 17:36
Flaş açıklamalar... Şimşek'ten OHAL itirafı!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dövizde sert yükselişlerin yaşandığı bir süreçte ilk kez ekranlara çıkarak gündemi değerlendirdi.

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen beş bakandan biri olan Şimşek, Cuma günü katıldığı TV programında, Merkez Bankası'nın para politikası noktasında güçlü bir tepki verdiğini ve vermeye de devam edeceğini belirterek, "Merkez Bankasının spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Banka, hükümetimizin tam desteğine sahiptir" dedi.

Şimşek, Türkiye'nin sorunlarını kurala dayalı piyasa ekonomisi içinde ve piyasalarla inatlaşmadan çözeceğini savunarak, "Piyasaların kaygılarını, yatırımcıların tedirginliklerini anlıyoruz" dedi.

Merkez'in adımı geç geldi

Merkez Bankasının faiz artırımı kararının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren Şimşek, bankanın geç de olsa çok güçlü bir adım attığını ve bunun etkili olduğunu söyledi.

Şimşek, bu kararın hemen akabinde piyasaların normalleşmesinin beklendiğini ancak arz-talep dengesinin yeniden patikaya oturmasının zaman aldığını bildirdi. Şimşek, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası'nın adımı etkili ancak Perşembe günü bu adımın etkisini kısmen sınırlayan 1-2 olumsuz gelişme oldu. Birisi Halk Bankası'na ilişkin kasıtlı yalanlar tekrar devreye konuldu. Halk Bankası'nın piyasa değerine, sermayesine baksanız, 49 milyar dolarlık cezadan bahsediliyor, tamamen uydurma bir haber ancak ister istemez bu vatandaşlarımızda etkili oluyor. Henüz Halk Bankası'na ilişkin bir karar karar yok. Bunlar tamamen uydurma haberler. İkinci olarak, Perşembe günü ABD çok manidar şekilde, bazı İran şirket ve vatandaşlarına yönelik açıkladığı yaptırımların içine Türk vatandaşlarını, şirketlerini koydu. Bu da yine havayı kısmen bozdu. Bunlar nihayetinde çok etkili hususlar değil."

OHAL'ın olumsuz yanları var

Şimşek, piyasada "OHAL olmasaydı, lira bu kadar değer kaybetmezdi" deniliyor, şeklinde bir düşünce olduğuna işaret ederek, "OHAL kısmen doğrudan yatırım girişini etkiliyor ama bu uygulama niye geldi? Bir mecburiyetten dolayı. Türkiye çok karmaşık bir hain darbe girişimine sahne oldu ve terör örgütü hendek siyasetiyle işi çok yeni bir boyuta taşıdı. Türkiye OHAL ile aslında terörün nefesini kısmıştır, bu şekilde turizm sektörü toparlanmıştır. Onun için bu söylemlerde işi bağlamında tutmak lazım" dedi.

Kur rejimi değişmeyecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kur rejiminde değişiklik olmayacağını belirterek, "Merkez Bankasının bağımsızlığından, kurala dayalı piyasa ekonomisinden, dalgalı kur rejiminden geri adım atılması ne gündeme geldi ne de tartışıldı" dedi.

Dövizle borçlanmaya yönelik kısıtlamaların büyük firmalar için de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Şimşek, "Bu reform, ortalık yatışınca Türkiye'nin notunu iyileştirmeye, kırılganlıklarını azaltmaya başlı başına yeterlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, "Mali disiplini devam ettireceğiz. Cari açığımız var, bütçe açığına tolerans göstermeyeceğiz" dedi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.05.2018 03:03
Anahtar Kelimeler:
OHALMehmet şimşekHÜKÜMETKüreselKur RejimiErdoğan
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