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Flaş gelişme! FETÖ'nün casusluğu tescillendi

Genelkurmay Başkanlığının tüm itirazlarına rağmen, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramalarda, FETÖ mensuplarınca ele geçirilen belgelerin, TSK'nın devlet sırrı niteliğindeki belgeleri olduğu tescillendi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:16
Flaş gelişme! FETÖ'nün casusluğu tescillendi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davanın dosyasına, Genelkurmay Adli Müşavirliğinden gönderilen heyet raporu girdi.

Buna göre 28 Şubat 2018 tarihli raporda, davaya konu belgelerden, incelenen 374 dijital veri ve 7 fiziki belgenin dördünün oluşturulduğu tarihten itibaren devlet sırrı niteliği taşımadığı, bunlar dışında kalan diğer tüm belgelerin başlangıcından itibaren devlet sırrı olduğu ve bu özelliklerini halen koruduklarına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Raporda, "Devlet sırrı olduğu belirtilen bir kısım belgelerin, düşman ülkeye savaş hazırlıklarımızı, savaş etkinliğimizi ve çalışma prensiplerimizi ortaya koyabilecek nitelikte bilgiler içerdiği anlaşılmıştır" tespiti yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöKozmik OdaBülent ArınçSuikastTSKGenelkurmay Başkanlığı
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Mustafa sahin 2018-07-18 16:12:33

Haydar hoca mektuplar yazdı uyardı yetmedi arkadaşlarıyla tvlerde uyardı en sonunda haydar hoca haklı çıktı hala başka uyarılar da yapıyor dinlemiyorlar sanki herşey bilinçli gibi yoksa dinlerlerdi şimdi dahi haydar hocayı

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