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Flaş gelişme! İdlib'te savaş başladı bile

ABD ile Rusya arasında İdlib'te 'ciddi bir söz savaşı' yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Suriye'nin Kafr Zayta köyünde 2 gün içinde kimyasal saldırı provokasyonunun planlandığını söylerken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Esad, İdlib'de kimyasal silah kullanırsa güçlü bir cevap veririz" dedi

26 Ağustos 2018 Pazar 16:57
Flaş gelişme! İdlib'te savaş başladı bile

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Türkiye, Rusya, Çin, Esad Yönetimi, İran, ABD, Fransa, İngiltere hattında Suriye'nin İdlib kenti konusunda ciddi çekişme yaşanıyor. İdlib konusunda Rusya, Çin, Esad Yönetimi ve İran bir safta; ABD, Fransa ve İngiltere karşı safta yer alırken, Türkiye’nin sahada iki taraf ile de işbirliği yapması dikkat çekiyor.

Türkiye İdlib’de Rusya ve İran, Menbiç’te ise ABD ile birlikte hareket ediyor. ABD ve ortakları İdlib'te El Kaide uzantısı El Nusra Cephesi ile Heyet Tahrir Şam örgütlerinin temizlenmesine karşı çıkıyor. Rusya bu örgütlerin ortadan kaldırılmasını savunurken, Türkiye bu operasyon sırasında Ankara'ya yakın duran silahlı muhalif unsurların hedef alınmaması için çaba sarfediyor. 

Denklemler karıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya çıkarma yaparak, "Rusya stratejik ortağımızdır" mesajı verdikten sonra denkleme ABD, İngiltere ve Fransa dahil oldu. Bu süreçte en ciddi açıklamalar Rusya'dan geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Cumaretsi günü yaptığı "ABD, Fransa ve İngiltere, İdlib'e saldırı için bahane üretiyor" açıklamasının ardından Pazar günü de İngiliz 'Olive Group' askeri şirketinin eğittiği bir grup militanın, İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Konaşenkov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenlenmesi için yabancı uzmanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine geldiğini söyledi. Konaşenkov, ‘Beyaz Miğferler' grubu üyeleri gibi giyinen bir grup kişinin, mizanseni Ortadoğu'daki ve yabancı ülkelerdeki basına servis etmek için videolar çekmeyi planladığını da ekledi.

İstikrarlı gidişat engellenmek isteniyor

Konaşenkov, bu mizansenle Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ifade etti. Sözcü, provokasyonla Suriye'de barış süreci konusunda devam eden istikrarlı gidişatın engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Konaşenkov, yabancı uzmanların ‘sahte saldırı' için denetim gerçekleştireceği İdlib'deki Kafr Zayta yerleşim biriminde ayrıca zehirli maddeler içeren patlayıcıların kullanılmasının planlandığını ekledi. 

Nerede, ne yapacakları bile belli

Konaşenkov "Önümüzdeki 2 gün içinde Habit'in 6 kilometre güneyindeki Kafr Zayta yerleşim biriminde roket atarlarla kimyasal maddeler içeren patlayıcılar kullanılarak saldırı gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.

ABD de sürece dahil oldu

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın muhtemel İdlib operasyonundan bahsederken yine kimyasal silah uyarısı yapması Konaşenkov'un açıklamalarını doğruluyor.

Bolton, İsrail'de Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, İdlib operasyonu konusunda ABD ile Rusya arasında ortak bir görüş olup olmadığı konusunda, konuyu kimyasal silahlara getirdi ve şunları söyledi: "Yok. Ama askeri durumdan büyük endişe duyuyoruz ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a, İdlib'de başka askeri saldırganlıklar olması durumunda kimyasal veya biyolojik silah kullanılmasını beklemediğimiz konusunda açık olmak istiyoruz."

Bolton, böylesi bir saldırı durumunda ABD'nin nasıl cevap vereceği sorusuna ise "Güçlü bir yanıt" cevabını verdi. Öte yandan Rusya'nın Suriye'de 'işin içinden çıkamadığını' iddia eden Bolton, bu durumun kendilerine masada avantaj sağladığını savundu.

HABER MERKEZİ
 

Son Güncelleme: 26.08.2018 23:22
Anahtar Kelimeler:
IdlibSuriyeABDRusyaEsad
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