Flaş gelişme! TSK'daki kripto yapı deşifre oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Tekirdağ Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, aylarca süren titiz araştırma sonrasında 2 bin 129 kripto askeri personeli deşifre etti.

Tekirdağ polisi, bu askerlerden 929'uyla ilgili incelemeyi bizzat kentte yürütürken, deşifre edilen bin 200 personelle ilgili bulgular da başsavcılık tarafından 42 ile gönderildi ve o illerde emniyet müdürlükleri tarafından operasyonlara başlandı.

Mahrem yapı içerisinde yer alan ve Tekirdağ polisince soruşturması yapılan 'kripto'lardan 262'sinin subay, 548'inin astsubay, 96'sının uzman erbaş, 12'sinin memur olduğu öğrenilirken, 11'inin ise görevden ayrılarak başka mesleğe geçtiği saptandı.

Deşifre edilen kripto FETÖ yapılanması mensuplarının 4'ünün albay, 1'inin yarbay, 3'ünün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 79'unun üsteğmen, 35'inin teğmen, 237'sinin astsubay, 73'ünün uzman çavuş olduğu, 8'inin ise emekliye ayrıldığı belirlendi.

TSK içindeki FETÖ'cü subayları yöneten 'mahrem imam'lara yönelik çalışmada ise 96 şüpheli belirlendi. Mahrem imamların mesleklerinin, öğretmen, veteriner, zabıt katibi, zabıta memuru, mühendis olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ'da 5 farklı zamanda yapılan operasyonlarda 207 asker tutuklanırken, 272 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 asker savcılıkça serbest bırakılırken, 50 kişi firari olarak aranıyor.

178 askeri personel ise Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi ve örgütü anlatan ifadeler verdi.

AA