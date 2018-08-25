Flaş haber! NYT'den Sarraf iddiası

Haberde, ABD'de gözaltına alındıktan sonra 'Manhattan’ın Guantanamo’su' olarak bilinen Metropolitan Correctional Center adlı cezaevine gönderilen Sarraf'ın gardiyan Victor Casado aracılığıyla yasak olan ürünleri hücresine nasıl soktuğu anlatıldı.

Buna göre Sarraf'ı bir 'fırsat' olarak gören Casado, 2016'nın sonunda Sarraf’a para karşılığında yardım edebileceği konuları ve cep telefon numarasını yazan bir kağıt gönderdi. Sarraf'ın Türk avukatlarından biri için çalışan bir şoför de Casado'ya ilk aşama olarak 5 bin dolar ödedi.

Bunun ardından Casado, Sarraf'ın hücresine alkol, cep telefonu, yiyecek ve C vitamini sokmaya başladı. Savcılar, bu süreçte Casado'nun en az 50 bin dolar rüşvet aldığını açıklamıştı. Öte yandan gazete, Casado'nun bunları açık seçik biçimde yaptığını vurguladı.

Öyle ki diğer mahkumlar, Casado'nun meslektaşlarını kendisinin Sarraf'tan rüşvet aldığı konusunda uyardı.

Sarraf başka bir cezaevine gönderildiğinde de hücresinde yapılan aramada Casado'nun kendisine en başta verdiği kağıt bulundu. Temmuz 2018'de Casado'nun daha önce 'rüşvet almadığı' yönündeki ifadesinini değiştirerek 'itirafçı' olacağı açıklanmıştı.

HABER MERKEZİ