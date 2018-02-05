Flaş haber! Suriye'de İkinci bir Barzani tehlikesi...

YENİ MESAJ / MALATYA

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından düzenlenen ve artık bir hafta sonu klasiği haline gelen Atatürk Vatandır Sempozyumlarına bu sefer Malatya ev sahipliği yaptı. Sempozyuma Malatya halkının ilgili büyük oldu.

Saygı duruşu, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim ile başlayan sempozyum iki oturum halinde yapıldı.

Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu başkanlığında yapılan ilk oturumda Müslim Karabacak, Dr. Abdullah Terzi, Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi ve Hüseyin Akbal konuştu.

Prof. Dr. Ünal Emiroğlu başkanlığındaki ikinci oturumda ise Seçil Mumcuoğlu, Harun Kayacı ve Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu konuştu.

‘BTP Kilis binasına roket isabet etti’

Oturum konuşmalarından önce selamlama konuşmaları yapıldı. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Malatya İl Başkanı Mehmet Kutlu ve Yeni Mesaj gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi selamlama konuşması yapan isimlerdi.

Konuşmasında "Askerimiz Afrin'de operasyonda. Allah yardımcıları olsun, dualarımız onlarla" diyen Sabri Terzi, Kilis'e atılan roketlere dikkat çekti ve BTP Kilis İl Başkanlığı'na roket isabet ettiğini söyledi.

Terzi, "Etrafımızdaki çember sürekli daralıyor. Önceki gün Kilis'te Bağımsız Türkiye Partisi'nin il binasına roket isabet etti. Bu roket patlamadı, Cenabı Hakk'ın bir takdiri. Çünkü BTP Kilis Gençlik Kolları olaydan 15 dakika önce binada toplantı halindeydi. Binaya isabet eden roket ön tarafta lokantada çakılıp kalıyor ve çok şükür patlamıyor. Prof. Dr. Haydar Baş ve onun önderliğindeki ekibinin bir tek gayesi var o da bu ülkenin, bu milletin, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğidir" dedi.

Prof. Dr. Haydar Baş 27 Şubat'ta imza töreni yapacak

Konuşmasında bölgesel meseleler üzerine de değerlendirmeler yapan Sabri Terzi, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın 27 Şubat'ta İstanbul'da Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabının imza törenini yapacağını söyledi.

Sabri Terzi, "Prof. Dr. Haydar Baş, 'Bizim dostluğumuz topraklarımız üzerinde hesabı olmayan devletlerledir. Dolayısıyla Suriye, Irak, İran bizim kardeşimiz, Rusya bizim müttefikimiz' demişti. Ne dediniz? 'Haydar Hoca Rusçu oldu ' dediniz. Haydar Hoca Ehl-i Beyt'e davet ettiğinde ‘Haydar Hoca Alevi oldu’ dediniz. Ama bugün hepiniz Rusçu oldunuz. Haydar Hoca hiç bir zaman Rusçu olmaz. Haydar Hoca sonuna kadar Müslüman Türk kimliğine sahip bir insandır. İstanbul'da Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabının imza törenini yapacak. Haydar Hoca 27 Şubat 2013'te Rusya Parlamentosu Duma'da 4.5 saat kendi tezi Milli Ekonomi Modeli'ni sundu ve LDP Genel Başkanı Jirinovski ayağa kalktı ve 'Ne Mutlu Türküm diyene' dedi. O elin Rusuna Ne Mutlu Türküm diyene dedirtti, sen ise Müslüman’ın boğazını kesenlere çanak tuttun. O yüzden şimdi gelin Haydar Baş'a da, Mustafa Kemal Atatürk'e de, Kuvayı Milliye’ye de hakkını verin" dedi.

Kürdistan, İsrail yolunda bir kılıf

Sempozyum konuşmacılarından BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi ise Ortadoğu üzerine çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Abdullah Terzi, "1991 yılında Saddam Kuveyt'i işgal ettiğinde herkes işgalin o bölgede olduğuna inandı. Fakat aramızdan bir insan, 'hayır, bakın göreceksiniz bu hareketin hedefi Türkiye'dir. Irak'ı bölecekler sonra sıra Türkiye'ye gelecek' demişti. O insan Prof. Dr. Haydar Baş'tı. Hakikaten öyle oldu. Irak'ın kuzeyinde bir tampon bölge oluşturuldu. PKK orada beslendi ve daha sonra Türkiye'den, Suriye'den ve İran'dan koparılacak parçalarla sözde Kürdistan haritaları NATO karargâhlarında, her platformda ve fiilen sahada önümüze konmuş durumda. Haydar Baş hocamız 28 sene önce bu fotoğrafı önümüze koydu. Bu çok büyük bir olaydır, bugün yaşadıklarımızı o gün görebilmesi açısından. Ama milletimiz ve siyasilerimiz buna kulağını tıkadı. Bugün yaşadığımız her şey tamtamına bize Haydar Baş'ın ne kadar haklı olduğunu ve öngörülerinin çıktığını gösteriyor. Bakın Irak'ta bir Amerikan işgali yaşandı ve işgal halen sürüyor. Irak'tan sonra Suriye olayları da bize gösterdi ki Kürdistan bir kılıf, hedef büyük İsrail. Yani Kürdistan bahane İsrail şahane dememiz yerinde bir tabir olacaktır. Bugün İsrail ve ABD'nin açıklamalarına, eylemlerine bakın aşikâr bir şekilde bu olayların arkasında durduklarını deklare ediyorlar" dedi.

‘ABD silahları kendi için yığıyor’

ABD'nin Suriye'de terör örgütüne gönderdiği silahlara da değinen Abdullah Terzi şu dikkat çekici açıklamaları yaptı: "ABD çok açık bir şekilde 5 bin tır silahı Suriye'nin kuzeyine sevk etti. Bunlar son derece modern silahlar. Peki, bu silahların tamamı terör örgütü PKK-PYD/YPG'ye mi gitti? YPG'ye giden bir bölümü var, ama asıl bölümü Suriye'deki Amerikan üslerine gitti. Suriye'de şu anda 13 tane Amerikan üssü var. Bu üslerde 4 bin Amerikan askeri var, kapasite ise 100 bin asker alacak şekilde. Dolayısıyla silahlar YPG bahanesiyle orada Amerikan ordusunu kurmak ve teçhiz etme yönünde gönderildi. Bu ne demektir? Amerika’nın iklim değişikliğinden dolayı bir vatan arayışı var. Bu bölgeyi yani Ortadoğu'da Türkiye'den, İran'dan, Suriye'den ve Irak'tan bir parça kopararak kendine bir vatan oluşturmak istiyor. Onun için bu üsleri kurdu ve bu silahları oraya gönderiyor."

‘Suriye'nin kuzeyinde ikinci bir Barzani çıkmasın’

"Bizim terör örgütü PKK ile mücadelemizi herkes biliyor. 40 yıldır dağda, bayırda, her yerde mücadele veriyoruz" diyen Terzi şu ifadeleri kullandı: “Şehitlerimiz oluyor, ekonomik kayıplarımız var. Kuzey Irak'ta defalarca operasyon yaptık. 80'li, 90'lı yıllarda operasyon yaptık ve halen de yapmaya devam ediyoruz. Afrin operasyonu sırasında bile bu devam ediyor. Orada üsler kurduk, kırmızı çizgimiz dedik vs. Peki bu kadar mücadeleden sonra Irak'ın kuzeyinde ne oldu? Barzani doğdu. Kuzey Irak Kürt Devleti diye hayali bir devlet kuruldu. Adamlar bunun referandumunu bile yaptı. Türkiye'nin lehine mi bu? Hayır aleyhine. Peki, şimdi soruyorum Mehmetçiğimiz orada. Allah burunlarını dahi kanatmasın inşallah. Diyelim ki Afrin operasyonunu başardık, sonunda ne olacak? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana isek biz orada durmayacağız demektir. Peki, biz burayı kime emanet edeceğiz, buraya kimler yerleşecek? Ben diyorum ki, acaba Suriye'nin Afrin bölgesinde yeni bir Barzani mi doğacak? Pasaport almak için bize yalvaran Barzani daha sonra bize kafa tutan bir Barzani oldu. Acaba Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu kiminle hareket edecek. Amerikan dolarları onları kandıracak mı veya başka bir şey mi olacak? Onun için bunları şimdiden önümüze koyup düşünmemiz lazım."

‘Terörün bitirilmesi için Esad ile işbirliği şart’

Suriye'de yapılması gerekenler konusuna da değinen BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, "Burada önemli bir olay da şu; biz bu operasyonu yaparken Suriye devleti ile çalışmıyoruz, onlarla da çatışıyoruz. Çok ters bir durum değil mi? Irak'ta Irak hükümetiyle işbirliği içindeydik ama burada çatışıyoruz. Hâlbuki Türkiye eğer Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yana ise o devleti temsil eden başkan ile, hükümet ile işbirliği yapmak zorundadır. Esad gitsin diyorlar. Tamam, Esad gitti, Mesad geldi. Mesad Suriye paramparça olsun, istediğiniz yeri alın mı diyecek? Esad'ın yerine bir başkası da gelse O da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunacak. O halde burada şahıslar üzerinde durmadan devlet politikaları üzerinde durup Suriye hükümeti ile işbirliği yapmak terörü bitirmek için şarttır. 2011'de büyük bir hata yapılmıştır. ABD'nin kışkışlamasıyla beraber muhaliflere verilen destekle çok büyük bir hata yapılmıştır. Bu hatanın tamiri için bugün Afrin'deyiz. Bu olaylar başlamadan önce Prof. Dr. Haydar Baş'ın ortaya koyduğu bir perspektif var. O da; Alevi ve Sünni'nin kardeş olduğu, mezhep ayrımının çok önemli olmadığı asıl önemli olanın Müslüman kimliği olduğu vurgusu. Onun için bu politikalar Haydar Baş'ın öngördüğü çerçevede belirlenmiş olsa asla bu sıkıntılar yaşanmazdı" dedi.