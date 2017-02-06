Fransa'yı AB’den ve NATO'dan çıkaracak

Ulusal Cephe, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Fransa’nın Lyon kentinde düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıyla başlattı. Toplantıda Marine Le Pen’in seçim programı da tanıtıldı.

"Fransa'nın kendisinin olmayan savaşların içine çekilmesine izin verilmemeli” ifadesine yer verilen programda Fransa'ya göçün büyük ölçüde kısıtlanması, Fransız ekonomisi için korumacı önlemler alınması ve Fransa'nın AB'den ayrılması konusunda referandum yapılması gibi maddeler yer alıyor.

AB'nin başarısızlığa uğradığını öne süren Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa Birliği’yle Fransa’nın üyelik koşullarını yeniden müzakere edeceğini söyledi. Ulusal Cephe lideri bu müzakerelerden de sonuç alınamaması halinde üyelikte kalıp kalmama konusunu referanduma taşıyacağını vurguladı.

"Özgür, bağımsız ve demokratik bir ülke" istediğini dile getiren Le Pen, "Küreselleşme, kölelerin, işsizlere satılmak üzere üretim yapması demektir. Ulusal Cephe buna çözüm olarak akılcı korumacılık ve ekonomik milliyetçilik temelinde bir yerel ihtilal öneriyor" diye konuştu.

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