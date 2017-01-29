Fransa’da kıran kırana ön seçim

Bu sene yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde düzenlenen ön seçimin ikinci turunda eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon ve eski Başbakan Manuel Valls yarıştı. Ülke genelindeki 7 bin 530 sandıkta yaklaşık 2 milyon seçmen oy kullandı. Adaylardan Hamon, Paris'in güneybatısındaki banliyösü Trappes'da oy kullanırken, Valls ise Paris'in güneyinde bulunan seçim bölgesi Evry'de oy verdi. Oy verme işlemi, Türkiye saatiyle 21.00'da sona erdi. İlk turda yaklaşık 1.7 milyon kişi sandığa gitmişti. Hamon yüzde 36.03 oyla birinci olurken, Valls yüzde 31.48 oyla ikinci olmuştu. Adaylardan yüzde 17.52 oyla 3. olan Arnaud Montebourg, Hamon'a destek verdiğini açıklamıştı. AA