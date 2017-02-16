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Fransız adaydan Türkiye’ye hakaret!

Fransa’da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon’un Türk halkı ile ilgili söylediği ’80 milyon fakir işçi’ ifadeleri büyük tepki çekti.

16 Şubat 2017 Perşembe 17:33
Fransız adaydan Türkiye’ye hakaret!

Fransa devlet kanalı France2’de yayınlanan Des Paroles et Des Actes programına katılan Melenchon, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili sorulan bir soruya verdiği cevapta Türk halkı için ağır ifadeler kullandı.

 Melenchon, ”Son 10 yıldır Türkiye’nin üyeliği ile ilgili evet, hayırlarla kendimizi eğlendiriyoruz” diye konuştu. Program sunucusun, Peki Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor musunuz? Sorusuna aşırı sol aday tepki çeken sözlerle cevap verdi.

Sosyal ve vergi rekabetine bir son vermeden AB’nin genişlemesine karşı olduğunu söyleyen aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon, Türkiyeyi kastederek, "80 milyon fakir işçinin gelerek buradaki işçilere rekabet oluşturmasını görmek istemiyorum’dedi.

Jean Luc Melenchon’un bu sözlerine Fransalı Türkler, sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Melenchon, 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde yediye yakın oy ile 4’üncü sırada yer almıştı. Aşırı sol aday, Nisan ve Mayıs ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adaylığını açıkladı.

 HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.02.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
Fransız Adaydan Türkiye’ye Hakaret!Cumhurbaşkanlığı SeçimlerindeAşırı Solcu Aday Jean-Luc Melenchon’un
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osman 2017-02-17 12:52:50

Gel de fransızla bizi karşılaştır efendi,kim daha lüks yaşıyor gör.Sizler fabrikalar kurmuşsunuz,üretiyorsunuz,bizlere devlet hazinesinden para akıyor,çalışmaya da gerek yok zaten.

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