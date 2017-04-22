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Freni boşalınca petrol istasyonuna girdi

Mardin’de freni boşalan araç petrol istasyonunda dolum pompasına çarparak durabildi. Kazada 2’si çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 6 kişi yaralandı

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Freni boşalınca petrol istasyonuna girdi
Edinilen bilgiye göre, Mardin merkez Artuklu ilçesinde yaşanan kazada, Yukarı Mardin'den Yenişehir'e seyir halinde bulunan pikap tipi aracın sürücüsü, freni tutmayınca aracı durdurmak için yolun sağ tarafında bulunan petrol istasyonuna girdi. Aracı durdurmak için girdiği petrol istasyonunda yakıt dolum istasyonu pompasına çarparak durabilen araçta bulunan 3'ü kadın 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Kazanın ardından aracın çarptığı yakıt dolum pompası yerinden sökülürken petrol istasyonunda maddi hasar meydana geldi. 
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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