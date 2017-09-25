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FSM Köprüsü'nde trafik çilesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu yakası Edirne istikametine ihlalli geçişleri önlemek amacıyla kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle köprü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Saatlerce trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:44
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FSM Köprüsü'nde trafik çilesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu yakası Edirne istikametine ihlalli geçişleri önlemek amacıyla kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Saatlerce trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları başlamıştı.

Serbest Geçiş Sistemi kapsamında otoyol üzerinde kurulacak konstrüksiyonlar (TAK) çalışmaları nedeniyle FSM Köprüsü'nün bir kısmı trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren köprüyü kullanmak isteyen vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köprü girişinde oluşan uzun araç kuyrukları ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, araçların güçlükle ilerlediği ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu görülüyor.

Vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Trafiğin çok yoğun olduğunu ve 45 dakikadır trafikte takılıp kaldığını belirten bir sürücü çalışmaların kısa sürede bitmesini temenni ettiği söyleyerek, “Bayağı bir mağdur olduk. İnşallah kısa sürede çözülür,. TEM'e ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 45 dakikadan beri yoldayız. Ataşehir'den geliyoruz ama çok zor oldu. TEM'i kullanacaktık. Kullanamadık. Şuan inanılmaz derecede yoğun bir trafik var. Hiç memnun değiliz bu olaydan inşallah bir an önce çözülür” dedi.

Başka bir sürücü ise, “Sefaköy'e doğru gitmek istiyorum. Çengelköy'e gideceğim. Çok zorlandım buraya gelene kadar” diyerek trafiğin yoğunluğu dile getirirken, karşıya gitmeye çalıştığını söyleyen bir sürücü de 2 saattir yolda olduğunu belirtti.

Öte yandan, köprü girişinde su satışı yapan bir satıcı oluşan trafikten memnun kaldığını söyledi.
İHA
 

Anahtar Kelimeler:
FSMKöprüTrafik
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