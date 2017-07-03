G20 işsizlik için toplanıyor

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G20 Liderler Zirvesi, Almanya'nın dünyaya açılan kapısı olarak nitelenen Hamburg kentinde toplanıyor. Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi'nde işsizlikle mücadele başta olmak üzere, ekonomik direncin artırılması, sürekliliğin geliştirilmesi, iklim, enerji, uluslararası vergi iş birliği, yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme, terörizmle mücadele ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesini masaya yatıracak.

İşsizlikle mücadele, 7-8 Temmuz'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nin en önemli konu başlıklarından biri olacak. Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, G20 ülkeleri arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında yüzde 27.7 ile Güney Afrika yer alırken, bunu yüzde 13.6 ile Brezilya ve 11.7 ile Türkiye, yüzde 11.1 ile İtalya ve yüzde 9.5 ile Fransa izliyor.

En düşük işsizlik oranı yüzde 2.8 ile Japonya'ya aitken, bunu yüzde 3.5 ile Meksika, yüzde 3.6 ile G.Kore ve yüzde 3.9 ile Almanya izliyor. ABD'de işsizlik 2009 Ekim'de yüzde 10'a çıkmıştı, bu yılın mayıs ayında ise yüzde 4.3'e geriledi. Dünyanın ikinci büyük ekonomi Çin'de ise işsizlik yüzde 4 seviyesinde. Hindistan'da ise oran yüzde 5 olurken, Avustralya'da yüzde 5.5, Kanada'da yüzde 6.6, Endonezya'da yüzde 5.3, ve İngiltere'de yüzde 4.3 seviyesinde.

Fazla umutlanmaya gerek yok

G20 maliye bakanlarının mart ayındaki buluşmasında ortak bildirinin bir bölümü ABD tarafından veto edilmişti. İtalya'daki G7 zirvesinde ise asgari düzeyde mutabakat sağlanabilmişti. Bu yüzden Hamburg'daki buluşmadan da tam bir uzlaşmanın çıkması imkansız görünüyor.

Hamburg'daki G20 zirvesinde alınacak kararlar ABD Başkanı Donald Trump'ın işbirliğine ne kadar gönüllü olduğuna bağlı olacak. Ekonomistler zirveye büyük umut bağlamıyor ve zirveden işbirliğine bağlılık mesajının çıkmasının ve asgari müştereklerde mutabık kalınmasının bile büyük bir başarı olacağını söylüyorlar.

Zirveden çözüm çıkar mı?

Asgari müştereklerde bize uzlaşma sağlaması zor olan G20 liderlerinin buluştuğu zirveden işsizlik başka olmak üzere küresel sorunlara net bir çözüm çıkmasının kimse beklemiyor. Sonuç bildirgesinde somut kararlardan ziyade temennilerde bulunulması kimseyi şaşırtmayacak.

Zira Hamburg'daki zirveye katılan liderlerden hiçbiri, kendi ülkesindeki işsizlikle ve diğer sorunlarla mücadelede tam bir başarı ortaya koyabilmiş değil. Bundan dolayı işsizlik başta olmak üzere Hamburg'da masaya yatırılacak, ekonomik direncin artırılması, sürekliliğin geliştirilmesi, iklim, enerji, uluslararası vergi iş birliği, yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme ve terörizmle mücadele konularında Hamburg'dan bir çözüm çıkma ihtimali çok zayıf.

Kimler katılacak?

19 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan G-20 zirvesinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ev sahibi ünvanıyla yer alacak.

Aynı zamanda ABD'yi temsilen Donald Trump, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'i temsilen Mauricio Macri, Avustralya'yı temsilen Malcolm Turnbull, Birleşik Krallık'ı temsilen Therese May, Brezilya'yı temsilen Michel Temer, Çin'i temsilen Şi Cinping, Endonezya'yı temsilen Joko Widodo, Fransa'yı temsilen Emmanuel Macron, Güney Afrika'yı temsilen Jacob Zurna, Güney Kore'yi temsilen Hwang Kyo-ahn, Hingistan'ı temsilen Narendra Modi, İtalya'yı temsilen Paolo Gentiloni, Japonya'yı temsilen Shinzo Abe, Kanada'yı temsilen Justin Trudeau, Meksika'yı temsilen Enrique Pena Nieto ve Rusya'yı temsilen Vladimir Putin katılım sağlayacak. Zirveye Avrupa Birliği adına katılım sağlayacak iki isim bulunuyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Cleude Juncker yer alacak.

Suud Kralı Selman zirveye katılmayacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abzulaziz'in Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine katılmayacağı belirtildi. Uzmanlara göre Katar krizi gerekçe gösterilse de Kral Selman'ın G20'ye katılmamasının asıl nedeni çok başka.

Geçtiğimiz günlerde veliaht değişikliği yapan Kral Selman'ın olası bir darbe girişiminden endişe ettiği tahmin ediliyor. Yurtdışına çıktığı takdirde tahtına bir daha oturamayacağını düşünen Suud Kralı Selman, anlaşılan o ki tehlike geçene kadar ülke dışına çıkmayı düşünmüyor.