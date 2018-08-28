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Gazete kâğıdından vergi ve harç alınmasın

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, gazete kâğıdında yüzde 8 olan KDV ve diğer harçların indirilmesi çağrısında bulunurken, gazete kâğıdı alımı için dolar kurunun sabitlenmesi için kanun teklifi verdi

28 Ağustos 2018 Salı 17:35
Gazete kâğıdından vergi ve harç alınmasın

YENİ MESAJ / ANKARA

Ekonomik dalgalanma ve artan döviz kurları nedeniyle basın sektöründe yaşanan kâğıt sıkıntısı konusunda muhalefetten ilk hamle geldi. CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, gazete kâğıdında yüzde 8 olan KDV ve diğer harçların indirilmesi çağrısında bulunurken, gazete kâğıdı alımı için dolar kurunun sabitlenmesi için kanun teklifi verdi. Döviz kurundaki çıkışlardan en çok etkilenen kuruluşlar arasında gazetelerin geldiğini belirten Çakırözer, “Türk lirası döviz karşısında hızla değer kaybederken kâğıt bulmak giderek zorlaşmakta. Habertürk, gazetesini kapattı. Bazı gazeteler yayınlarına ara verirken, bazı gazeteler de fiyatlarını arttırmak zorunda kaldı. Eğer önlem alınmazsa Türkiye’de kendi yağıyla kavrulmaya çalışan tüm gazeteler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Mutlaka adım atılması lazım” dedi.

Gazeteler önünü göremiyor

Yazılı medya tirajlarının hızla düştüğüne dikkat çeken Çakırözer, “Yerel gazete sayısı 5 yıl öncesinde 2 bindi. Şimdi ise bu sayı yarı yarıya azaldı. Habertürk gazetesi yazılı basın faaliyetini durdurdu, bazı gazeteler eklerini kapattı, bazı gazeteler faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Birçok gazetenin de yayın faaliyetini durdurabileceği konuşuluyor. Gazetecilikten başka yayın faaliyeti olmayan birçok gazete artan kâğıt maliyetleri nedeniyle önünü göremiyor” dedi. 

İşsizlik artar

Basın kuruluşlarının kapatılmasının sektördeki işsizliği daha da arttıracağı uyarısında bulunan Çakırözer, “Medya organlarının kapatılması yüksek olan işsizlik oranlarını daha da arttırmakta. İşsiz gazeteci sayısı her geçen gün daha da yükselmekte...

Sektörde işsizlik oranı yüzde 30’lara vardı. Bugün 12 bin civarında meslektaşımız işsiz. Kâğıt yokluğu nedeniyle medya kuruluşlarının kapatılmasıyla bu oran daha da artabilir” diye konuştu.

Kâğıt ithalatı artıyor

Türkiye’nin birçok sektörde olduğu gibi kâğıt üretiminde de dışa bağımlı hale geldiğine vurgu yapan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye kendi kâğıt üretimini yapabiliyordu ancak yerli kâğıt üreticisi SEKA'nın özelleştirilmesiyle dışa bağımlı hale geldi. Kâğıt ithalatımız 2016'da 2 milyar 684 milyon dolar iken, 2017'de bu rakam 3 milyar dolara yaklaştı. 2018'in ilk yarısında 1 milyar 800 milyon doları aştı. İthalat böylesine artarken, bir de döviz kurları olağan dışı artınca gazetelerin maliyetleri daha da arttı. Böylesi bir ortamda basın kuruluşları nasıl hayatlarını sürdürecek?” dedi.
 

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