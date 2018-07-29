Gazeteciler Meslek Yasası istiyor

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yayımlanan bildiride, 20 bini aşkın gazetecinin temsilcisi TGK'nin Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruşu olduğu vurgulandı. Bildiride, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği ev sahipliğindeki toplantıda, basının sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapmasına, Basın İlan Kurumunun çalışmalarına kadar bir dizi sektörel konunun ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte daha önce Başbakanlık bünyesinde görev yapan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığına bağlandığı hatırlatılan bildiride, "Medya sektörünün kamu yapılanmasında yaşanan bu değişim sürecinin yakından takibi ve sürecin meslektaşlarımız, meslek örgütlerimiz ve medya kuruluşları açısından sağlıklı bir zeminde yürüyebilmesi için her türlü katkı ve girişimin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Medya sektöründe bir dizi mesleki sorunun çözüm beklediğine işaret edilen bildiride, bu sorunların ana nedeninin, gazetecilik-habercilik sektörünün, kendine özgü bir yasasının olmamasından kaynaklandığı belirtildi. Sektörün, gazeteciliği ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Gazetecilik Meslek Yasası"na ihtiyaç duyduğu aktarılan bildiride, yasanın, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günün koşullarına uygun çıkarılması gerektiğine işaret edildi.

AA