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Geçen yıl İstanbul kar altındaydı

İstanbul’da geçtiğimiz yıl bugünlerde lapa lapa yağan kar kenti beyaz örtüyle kaplarken bu sene kendini gösteren güneş sayesinde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:47
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Geçen yıl İstanbul kar altındaydı

İstanbul’da geçen yıl ile bu yıl arasındaki sıcaklık farkı havadan görüntülendi. Geçen sene ve bu yıl aynı gün havadan çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, hava sıcaklığında meydana gelen değişim gözler önüne seriliyor.

Geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un birçok noktası karlar altındayken bugünlerde kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Megakentin karlar altındaki 1 yıl önceki görüntüsüyle dün çekilen görüntüler yan yana geldiğinde aynı günlerde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne serildi.

Önceki sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul’da karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşurken, bugünlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bugünlerde çok sayıda vatandaş ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında gezintiye çıkarken kimi vatandaşlar da Sultanahmet Meydanı’nda bol bol fotoğraf çektirdi, kuşları besledi. Vatandaşlar ayrıca 2 yıl arasındaki büyük sıcaklık farkı hakkında konuşarak ocak ayında yaşanan güneşli havayı değerlendirdi.

‘Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum’

Taksim’e iş için geldiğini ve İstanbul’da havanın geçen seneye aynı zamanlara oranla çok farklı olduğunu dile getiren Murat Tonguç, “Havanın güneşli olması bizim için ve evsizler için güzel bir şey ama uzun vadede düşünürsek küresel ısınma olsun hava değişiminin global etkileri olsun kötü bir şey.

Tarım için de kötü bir şey ama havanın güzelliği sadece İstanbul içinse sorun değil, İstanbul dışında da böyleyse kötü olur. İstanbul’da hava güzel olsun, iş için geldim buraya” dedi.

Sıcak havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı’na gezmeye gelen bir vatandaş, “Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum ben şuan dışarıdayım en büyük fark bu. Kar yağıyordu, araç, kurye zor geliyordu, geçen sene hiç iş yoktu şu an yapıyorum” ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKentGüneş
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