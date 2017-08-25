Geceyarısı KHK'ları! İşte tüm detaylar…

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 693 ve 694 sayılı KHK'lar, Resmi Gazete'nin Cuma günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çifte KHK’da onlarca yeni düzenleme yer alması dikkat çekiyor. Hukukçulara göre bu kadar çok düzenlemenin çıkabilmesi için TBMM’nin haftalarca çalışması gerekiyor.

İhraçlar sürüyor

693 sayılı KHK ile toplam 928 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 57 kişi görevine iade edildi. Öte yandan daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 734 emniyet mensubu da, Bakanlık oluru ile görevlerine iade edildi.

KHK ile TBMM'den 5, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Türkiye İş Kurumundan 32, Dışişleri Bakanlığından 4, İçişleri Bakanlığından 29, Emniyet Genel Müdürlüğünden 12, belediyelerden 166, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 106, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 40, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 59, yükseköğretim kurumlarından 120 akademik personel ile 52 idari personel için ihraç kararı verildi.

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Bölücü yayın yapan 3 kuruluşa kapatma

693 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Mavi Derneği (Batman), Kuran Sevenler Derneği (Antalya), Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) kapatıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak.

Bu arada daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Radyo 59, Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfının (Gaziantep) yeniden açılmasına izin verildi.

Önlisans mezunlarına polis olma imkânı

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek. KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına 32 bin 12 kadro ihdas edildi.

Bunların bin 500'ü komiser muavini, 20 bini polis memuru, 7 bin 500'ü çarşı ve mahalle bekçisi olacak. Bu arada KHK'ya göre, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hâkim ve savcı, 2 bin de hâkim adayı kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Ruhsatsız yurtlar kapatılacak

KHK ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığından alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

KHK'ların içi dopdolu

Cuma sabaha karşı yayınlanan KHK'larda resmi kurumların işleyişinin yanı sıra sıradan vatandaşları da ilgilendiren çok sayıda yeni düzenleme yer alıyor. İşte o düzenlemelerden bazıları:

* OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresi bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura Başkanının kararıyla Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınabilecek.

* Bu arada KHK ile harp okullarında eğitim ve öğretimden dekan sorumlu olacak. Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak dekanın rütbe karşılığı harp okulu komutanıyla aynı olacak, okul komutanı ile arasında astlık-üstlük ilişkisi bulunmayacak. Harp okullarındaki boş yardımcı doçent kadroları Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecek.

* KHK ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimler 72 yaşına kadar çalışabilecek.

* Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hâkim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ve üyeleri ile yedek subaylar haricindeki diğer askeri hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek.

* KHK ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya kayyım olarak atandığı şirketlerde ilişkili bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına karar verilebilecek.

* KHK ile Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu.

* Yeni KHK ile esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye hapis cezasının yanı sıra 500 günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesinin de önünü açıldı.

* Yeni KHK ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi!

* KHK ile mülkiye müfettişliğine 45 yaşını doldurmayanlar atanabilecek.

* KHK ile sözleşmeli erbaş ve erlere, yıllık ve mazeret izinlerinin dışında evlenirken 7, çocuğu olması durumunda 10 gün izin verilecek.

* 694 sayılı KHK ile terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olanların ailelerinin kamu konutlarından yararlanma hakkı bir yıldan 10 yıla çıkartıldı.

* KHK ile askerlerin 'yoklama' dönemini özel kanallar da duyuracak.

* KHK ile devlet üniversiteleri yurt dışında akademik birim kurabilecek.

MİT'e kritik görevler

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, güvenlik soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt'a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.

Bu arada OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak.