Geleceğin ekonomisine yapay zeka damgası

Bunun 7 trilyon dolarlık kısmını tek başına Çin sağlayacak. Yapay zekanın, ekonomiler için en büyük ticari fırsat oluşturabileceğine işaret edilen araştırmaya göre, 2030'a kadar yapay zekadan elde edilecek tüm ekonomik kazançların yarısından fazlasının verimlilik artışından, kalanının da yapay zekaya dayalı ürünlere tüketici talebinin yükselmesinden kaynaklanacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Levent



Akın, söz konusu uygulamaların benzer ülkelere göre Türkiye'de oldukça az olduğunu söyledi. Akın, Türkiye'de akıllı otomasyon uygulamalarının yapay zeka uygulamalarına göre daha fazla sayıda olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Özellikle robotik süreç uygulamaları birçok sektörde kullanılıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından yayınlanan 2016 yılına ait rapora göre Türkiye, dünyada robot kullanımında 17. sırada yer almasına rağmen üretimde çalışan 10 bin işçi başına düşen robot sayısı oldukça düşük.



Dünya ortalaması 70 iken Türkiye’de 19. Robotlar en çok taşımada, kaynak işlerinde ve otomotiv sektöründe kullanılıyor." Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Halıcı ise insan beyninden esinlenilerek geliştirilen ve derin sinir ağı denilen yapıların, kapasiteli bilgisayarlar kullanılarak büyük veri üzerinden derin öğrenme yöntemleriyle eğitildiğinde bilgisayarla görme, nesne tanıma, karar verme, bir dilden diğer dile tercüme gibi bazı uygulama alanlarında insan performansıyla yarışan, hatta daha başarılı sonuçlar üretebildiğini söyledi. AA