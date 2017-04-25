Gençler atalarını unutmadı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın anıta çelenk koymasıyla başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kılıç, buradaki programda, "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne yurdun dört bir yanından gelerek katılan gençlere teşekkür etti.

Çanakkale'nin herhangi bir muharebe değil, Türkiye Cumhuriyeti devletine giden yolun ön sözü olduğunun altını çizen Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

“Çanakkale, bir milletin tabiri caizse yedi düvelin yüklendiği noktada ve en üstün teknolojiyle donanmış olan düşmana karşı bir milletin sadece ama sadece yüreğindeki vatan, millet, bayrak sevgisi ve inancıyla direndiği, onu orada durdurduğu bir destandır. Bizim tarihimiz çok büyük destanlarla doludur. Medeniyetimizin yürüyüşü içinde bu aziz milletin çok büyük dönüm noktaları vardır. Çanakkale çok farklı bir dönüm noktasıdır. Tarihten silinmek üzere üzerine çullanılan bu aziz milletin tüm dünyaya 'Biz buradayız' haykırışıdır.”

"Türkiye Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle ilelebet payidar olacaktır." diyen Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu milletin son devleti olacağını vurguladı. Konuşmanın ardından Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi semalarında yaptığı gösteri, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Program, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, diğer askeri erkan ve protokol üyeleriyle yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci katıldı. AA