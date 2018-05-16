Gençler hem işsiz hem de okulsuz

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2017" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16.1'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 983 bin 97 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51.2'si genç erkek, yüzde 48.8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25.6 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 23.8 ile Şırnak ve yüzde 23.6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 13 ile Muğla, yüzde 13.3 ile Balıkesir olarak sıralandı.

Her 4 gençten 1'i işsiz ve okulsuz

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2017" araştırmasına göre, Türkiye'de 2015-2016 eğitim öğretim yılında yüzde 40.9 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 42.4'e yükseldi.

Erkeklerde bu oran yüzde 39.2'den yüzde 40.5'e, kadınlarda yüzde 42.6'dan yüzde 44.4'e çıktı. Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl yüzde 24.2 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14.6, genç kadınlarda yüzde 34 olarak hesaplandı.

Gençlerde işsizlik oranı, 2016'da yüzde 19.6 iken geçen yıl yüzde 20.8'e yükseldi. Bu oran, genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0.4 puan artarak yüzde 17.8'e çıkarken genç kadınlarda 2.4 puanlık artışla yüzde 26.1 oldu.

Gençler tütüne soğuk

İki senede bir yapılan sağlık araştırması sonuçlarına göre ise her gün tütün ve tütün mamulü kullanan 25 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı 2014'te yüzde 29.6 iken 2016'da yüzde 28.7 oldu.

Bu oran 2016'da yetişkin erkeklerde yüzde 43.2, kadınlarda yüzde 14.6 olarak kayıtlara geçti. Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaş grubunda yer alan gençler incelendiğinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranının 2016'da yüzde 18.1, ara sıra tütün kullanan gençlerin oranının yüzde 3.3 olduğu görüldü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı ise yüzde 75.9 olarak belirlendi.

Öte yandan gençler arasında obezitenin artığı gözlemlendi.

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 25 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016'da yüzde 23,6 oldu. Obez gençlerin oranı ise 2014'te yüzde 3.3 iken 2016'da yüzde 3.8'e yükseldi.

Obez genç erkeklerin oranı 2014'te yüzde 3.2, obez genç kadınların oranı yüzde 3.5 iken 2016'da bu oranlar sırasıyla yüzde 3.5 ve yüzde 4.1 olarak gerçekleşti.

İnternete erişim yüzde 90

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 16-24 yaş grubundaki gençlerin internet kullanım oranı 2016'da yüzde 87.5 iken geçen yıl yüzde 90'a yükseldi.

İnternet kullanım oranı, 2017'de genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0.9 puan azalarak yüzde 93.3, genç kadınlarda ise 6 puan artarak yüzde 86.7 oldu.