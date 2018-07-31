Gençlerden muhteşem kapanış

YENİ MESAJ / ANKARA

İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesinin üniversite öğrencileri için organize ettiği İcmal Gençlik Yaz Eğitimi muhteşem bir kapanış ile programı tamamlandı. Ankara İcmal Gençliğinin yanı sıra çok sayıda ilden de gençlerin katılımıyla 3 hafta süren birliktelik sona erdi. Programa Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Eğitimci Ahmet Burak Güven, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İş adamı Eşref Adıgüzel ve çok sayıda davetli katıldı.

Destek olanlar unutulmadı

Eğitim programında 3 haftalık süre zarfında gençlerle vakit geçiren, onlara önemli konularda eğitim veren Dr. Abdullah Terzi, Av. Lütfullah Önder, İlahiyatçı Lütfi Doğan, Dr. Ramazan Baldemir ve İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul’a plaketleri İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici tarafından takdim edildi.

Eğitim programına katkılarından dolayı İbrahim Fatih Ekici, Dr. Nuri Kaplan, Mustafa Pak, Haydar Yıldız, Veysel Kazel, Hayri Şahin, Prof. Dr. Mustafa Er, Eşref Adıgüzel, A. Burak Güven, Dr. S. Mine Kermalli, Dr. Serdar Dike, Mahir Ceylan, Emre Vona, M. Cemal Kaplan, Haydar İlik, Burak Karataşoğlu, Halil Birinci ve Hasan Kuloğlu'na teşekkür belgelerini eğitim programının koordinatörlüğünü yapan İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul takdim etti.

Birinci ‘birinci’ oldu

Eğitim programında işlenen konuları içeren bir değerlendirme sınavı da yapıldı. Sınavda birinciliği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Halil Birinci aldı. İkinci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Haydar Nuroğlu oldu. Üçüncülüğü 2 hukukçu paylaştı. Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Haydar Demir ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan Kuloğlu üçüncü oldular.

‘Geri bildirimler faydayı ortaya çıkardı’

Kapanış programında söz alan İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Adıgüzel konuşmasında gençlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk ve sevinci dile getirdi ve “Bu çalışmalar, bu gençlik ülkemizin yarınları adına çok büyük bir umuttur” dedi.

İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Eğitimci Ahmet Burak Güven “Yapılan çalışmalar ve faaliyetler için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle gösterdikleri tavır, davranış ve dostluk için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizden aldığımız geri bildirimlere bakarak 3 haftalık bu birlikteliğimizin çok faydalı olduğuna şahit olduk. Bundan dolayı benzer faaliyetleri çoğaltarak yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Örnek tatil programı

İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici “Yaz tatilini bir genç nasıl değerlendirmeli diye sorulsa cevap olarak 3 hafta boyunca burada yapılan madden ve manen gençleri kuşatan İcmal Gençlik buluşması en güzel ifade olurdu. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri birçok faaliyet Türkiye'nin dört bir tarafından yaz boyunca yapılacak. Bu sayede ülkemizin ve milletimizin birliği için, geleceğe güvenle bakabilmemiz için, gençlerimiz hak adına kendi yararına kazanılacaktır” dedi.

Gençler duygu ve düşüncelerini dile getirdi

Eğitime katılan gençlere İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından katılım belgesi verildi. Katılım belgelerini alıp duygu, düşünce ve anılarını anlatan gençlerden bir bölümü sıra ile söz aldı. Konuşmaların ardından gençler kendi aralarında yaptıkları ankette 3 hafta içinde "en"lerini seçtiler. Buna göre:

En yakışıklı Alperen Keleşoğlu, en disiplinli Haydar Konuk, en hızlı koşucu Ünal Kurtoğlu, en iyi futbolcu Alperen Dike, en ahlaklı Ahmet Haydar İlik, en sabırlı Haydar Nuroğlu, en sevimli Alperen Kıvık, en cesur Ali Osman Kılavuz, en çok sevilen Halil Birinci, en çalışkan Necip Taha Keskin, en iyi kaleci Hüseyin Şen, en iyi defans Abdulkadir Akçın, en iyi orta saha Ali Sarıbıyık, en iyi forvet Lütfi Doğan oldu. Konuşmalar ve belgelerin takdim edilmesinin ardından pasta kesildi. Türküler ve marşlar eşliğinde gençler gönüllerince eğlendi.