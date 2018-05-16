Gençlerin yoluna ışık oluyor

EYÜP KABİL / ANKARA

Geçtiğimiz hafta sonu, İcmal Gençlik Derneği Genel Merkezi’nde, “Türkiye İcmal Gençlik Başkanları İstişare Toplantısı” düzenlendi. Ankara’da düzenlenen bu toplantıya, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, komisyon üyeleri ve çok sayıda İcmal Genci katılım gösterdi. Dernek temsilcilik ve şube il başkanlarının katılım gösterdiği “İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda” önemli kararlara imza atıldı.

İcmal Gençlik Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılış ve selamlama konuşmasını yapan İcmal Gençlik Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Burak Güven şunları söyledi:

“Gençliğin, gençlerle geçirilen vakitlerin, yapılan faaliyetlerin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu minvalde örnek teşkil etmesi adına biz Ankara İcmal olarak düzenli spor faaliyetleri yapıyoruz, boks eğitimi olsun, karate, güreş vs. olsun bu faaliyetleri önemsiyoruz. Kültürel ve eğitsel olarak da; gelenekselleşmiş olan seminer faaliyetlerimizi düzenli olarak yapmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalarda gençlere de seminer görevi vererek onların da bu alanda tecrübe edinmesini sağlıyoruz. İcmal gençlik nüfuzu olan güçlü bir gençliktir, inşallah faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz.”

Hem sportif hem kültürel etkinlikler var

Açılış ve selamlama konuşmasının ardından İcmal Gençlik Derneği İl başkanlarının şube faaliyet ve işleyiş düzeni hakkında yapılan sunumlarda şu ifadeler dikkat çekti: Gençlik önem verilerek, maddi manevi yatırımlar yapılarak takip edilmeli ve ilgilenilmelidir. Gerek sportif faaliyetler gerekse kültürel etkinliklerle bu birliktelik güçlendirilmelidir. Kültürel alanda düzenli olarak yapılan eğitim seminerleri, gençlerimizin akademik donanımının gelişimleri ve iyi bir vizyon sahibi olmaları için çok yararlı ve gereklidir.

Gençlere sportif faaliyetler de yaptırarak beden ve ruh sağlığı ekseninde gelişimleri desteklenmeli ve sağlıklı ve güçlü birer birey olarak yetiştirilmelidir.

İcmal Gençliğin teşkilatlanma yapısında görev dağılımı yaparak bu çalışmaların daha rahat ve daha sistematik bir işleyişle yerine getirmesi gençlerin yetiştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Düzenlenen yerel ve bölgesel gençlik kampları, futbol turnuva ve boks müsabakaları gibi çok çeşitli ve yararlı olan aktivitelerin gençlerle birlikte icra edilmesi önemlidir. Gençlerle hem eğlenmek ve de eğlenirken öğrenme sürecini kolaylaştırmak yararlı olacaktır.

‘Özlenen gençlik bu mekânlarda yetişiyor’

Şube faaliyet ve işleyiş sunumlarının ardından İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici bir konuşma yaptı.

“Bu gençliğin fikir üstadı Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in ‘Gençliğe Mesaj’ şiirinde dediği gibi; özlenen ve beklenen gençlik burada bu mekânlarda yetişmektedir.” diyen Ekici, “İcmal Gençlik İl Başkanları Toplantısını bir kez daha yapmış bulunuyoruz Allah hayırlı eylesin, toplantıya katılan tüm İl Başkanlarıma, yönetim kurullarına, İcmal Gençlerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Gençliğin yetişmesinde önemli bir yer tutan İcmal Gençlik Derneği, onları her alanda geliştirerek donanımlı ve erdemli bir insan olması hususunda gençlerimizin yoluna ışık tutuyor, Türkiye’nin beklediği ve tek umudu olduğu İcmal Gençliği için siz sayın başkanlarımızla birlikte çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz, hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İl başkanlarını selamlayan Dr. Abdullah Terzi ise şu ifadeleri kullandı: “Evvela İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İ. Fatih Ekici’yi, yönetim kurulunu ve siz değerli şube başkanlarını tebrik ediyorum ve tertip edilen bu toplantıların düzenli olarak her ay yapılmasını temenni ediyorum.

Gençlik, yıkılmayan tek kale İcmal Gençliğe emanettir yani sizlere emanettir. Bu bakımdan güzel, sistemli bir çalışma ile gençler için en güzel çalışmaları yapacağınıza inanıyorum, tekrardan hepinizi selamlıyorum.”

