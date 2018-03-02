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Genelkurmay açıkladı: 8 asker şehit, 13 asker yaralı

Zeytin dalı harekatının 43. gününde kahreden haber geldi. Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu bildirildi.

02 Mart 2018 Cuma 00:13
Genelkurmay açıkladı: 8 asker şehit, 13 asker yaralı

Zeytin dalı harekatının 43. gününde kahreden haber geldi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 02.03.2018 00:24
Anahtar Kelimeler:
MehmetçikşehitZeytin DalıAfrinTSKGenelkurmay Başkanlığı
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