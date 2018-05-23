Genelkurmay Başkanları Sırbistan'da buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı. Konferansta Akar'ın yanı sıra Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bardilj Kolcaku, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Masovic, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Andrej Bocev, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Makedonya Genelkurmay Başkanı Metodija Velickovski, Karadağ Genelkurmay Başkanı Ilija Dakovic ve Romanya Genelkurmay Başkanı Adrijan Tonja hazır bulundu.

Belgrad'daki bir otelde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin askeri anlamda tarafsız bir tutum sergilediğini hatırlattı. Sırbistan'ın hem Doğu hem de Batı ile iş birliğine açık olduğunun altını çizen Vulin, "Bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasından daha büyük bir fayda yoktur. Bu bağlamda, Sırbistan ordusunun en büyük görevi, Balkanlar'da barış ve istikrarı korumaktır" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın terör, uyuşturucu ve suçla mücadele konularında her zaman katılım sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Vulin, konferansa katılan genelkurmay başkanları ve askeri temsilcilere teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden konferansa ayrıca NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) askeri komite yetkilileri katıldı. AA