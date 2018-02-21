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Genelkurmay 'çatı' davasında çapraz sorgu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 14:28
Genelkurmay 'çatı' davasında çapraz sorgu

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, müşteki olarak beyanlarda bulunan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Ünal'a sorular yönelten Akıncı Üssü'nün eski komutanı sanık Hakan Evrim, Ünal ile 15 Temmuz akşamı yaptığı görüşmede Ünal'ın kendisine darbe girişimi olduğuna dair bir şey söylemediğini beyan etti.

Müşteki Ünal, "Senin komutan olduğun meydanda uçaklar uçuyor. Senin darbeyi bilmen lazım" diyerek Evrim'e cevap verdi.

Evrim'in, "Size sabaha kadar çay servisi yapıldı mı?" sorusuna müşteki Ünal, "Sabaha doğru yapıldı ama içmedim. Güvenemedim çünkü" karşılığını verdi.

Evrim'in, yargılama konusunun dışına çıkan sorular sormaya başlaması üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Sen önce şuna cevap ver; Hava Kuvvetleri Komutanı böyle bir odada rehin mi tutulur? Yoksa şeref salonunda mı karşılanır?" diyerek Evrim'e tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
GenelkurmayFetöDarbe15 Temmuz
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