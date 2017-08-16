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Gerasimov Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

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Gerasimov Türkiye'ye geliyor

Çavuşoğlu, "Rusya, Türkiye'nin YPG konusundaki duruşunu ABD'den daha iyi anlıyor" dedi. Dış politika konularına ilişkin soruları da cevaplayan Çavuşoğlu, "ABD bize her ay YPG'ye ne kadar silah verdiğinin raporunu gönderiyor, en son üçüncü raporu gönderdiler, zırhlı araç ve buldozer verdiklerini, silah vermediklerini yazdılar" dedi.

Irak konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Irak, DEAŞ kontrolündeki Telafer'i havadan bombalamaya başladı. Koalisyon güçlerinin Tel Afer operasyonundan sonra buranın Türkmenlere teslim edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Barzani'nin yapacağını duyurduğu referandumla ilgili olarak da "Irak'taki bağımsızlık referandumu durumu kötüleştirebilir, sivil savaşa kadar götürebilir" dedi.

HABER MERKEZİ

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