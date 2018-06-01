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Gerçek enflasyon yüzde 39

Türkiye'de gerçek enflasyon gösterilenden çok daha yüksek. Bu iddiayı ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke seslendirdi. Türkiye'de yıllık enflasyon oranının yüzde 39.2 olduğunu öne süren Prof. Hanke, enflasyon hesaplamasından hareketle faizin de yüzde 40'ın üzerinde olması gerektiğini açıkladı

01 Haziran 2018 Cuma 13:50
Gerçek enflasyon yüzde 39

HABER MERKEZİ

Türk Lirası'ndaki değer kaybını ve Türkiye'nin attığı adımları değerlendiren İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'ye dair dış borç ve kur endişelerinin yanı sıra enflasyonun düşük gösterildiği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.

ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke'nin görüşlerine sayfalarında yer veren FT, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından gerçek enflasyonun yıllık yüzde 39.2'ye ulaştığını belirtti. Bu enflasyon rakamının, resmi rakamın 3.6 katı olduğu vurgulayan Prof. Hanke'ye göre enflasyonla mücadele etmek için Türkiye'de faizlerin yüzde 40'ın üzerine çekilmesi gerektiğini öne sürdü.

Lira için talebin azaldığı, piyasada çok fazla 'düşük kaliteli lira' bulunduğu iddia eden Hanke, ' Erdoğan Türkiye'yi yönettiği sürece durumun değişmeyeceğini' savundu. ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke, 'Satın Alma Gücü Paritesi'ne dayanan metodolojisi yerine enflasyonu 'döviz kuru değişimi'ni baz alarak hesapladı. 'Satınalma Gücü Paritesi' (SGP) yöntemine göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu 'Kırılgan Beşli' için yapılan 1996-2013 dönemini kapsayan bir çalışma, Türkiye için SGP yöntemiyle enflasyon hesaplamanın çok geçerli olmadığını ortaya koyuyor. SGP metodolojisi literatürde de tartışılan bir hesaplama.

Ancak Türkiye'de son iki yılda petrol ve demir cevheri fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarının dolar bazındaki artışı ve kurdaki gelişmelerden ötürü enflasyonun hesaplananın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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