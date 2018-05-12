Gıda üretimi ve satışı denetlendi ancak...

Gıda üretimi ve satışı yapan yerlere yönelik 2017 yılında toplam 1 milyon 13 bin 855 adet denetim gerçekleştirildiği bildirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in gıda denetimleri ile işlem görmüş fermante süt ürünleri ile işlem görmüş süt ürünlerinin üretiminde jelatin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yazılı soru önergesini cevaptladı.

Cevapta, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri ile çeşnili fermente süt ürünlerinin üretilmesinde ürünün yapısı bozulduğundan stabilizer amaçlı olarak nişasta ve jelatin kullanımına izin verildiği belirtildi.

Türkiye'de jelatin üretiminde, hammadde olarak sığır derisi kullanıldığına işaret edilen yanıtta, "Bakanlığımızca Jelatin Üreten İşletmeler Kategorisinde 3 adet işleme tesisine onay verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Sade yoğurtlarda ise jelatin kullanımının yasak olduğu, yoğurtlarda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden numune alınarak jelatin arama analizi yaptırıldığı ve menşeinin tespit edildiği kaydedildi. Analizler sonucu uygun olmayan ürünlerle ilgili kanun kapsamında yasal işlem uygulandığı bildirildi.

Cevapta "Bu kapsamda bu güne kadar domuz jelatini kullanan firma tespit edilmemiştir" ifadesine yer verildi. İşletmelerin denetim sıklığının ise 'İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü'ne göre belirlendiği vurgulanan yanıtta, şunlar kaydedildi: "Denetim sıklığı, işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik koşullarından kaynaklanan risk ile orantılı olmalıdır. Bu çerçevede 2017 yılında gıda üretimi ve satışı yapan yerlere toplam 1 milyon 13 bin 855 adet denetim yapılmıştır."