Gıdada fiyat artışları enflasyonu katladı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar tarafından yapılan yazılı açıklamada son bir yılda gıda fiyatlarında yaşanan artışların enflasyon ve maaş artışlarını geride bıraktığı ifade edildi. Temmuz 2018’de süt ve süt ve süt ürünleri fiyatları Temmuz 2017’ye göre ortalama yüzde 22.44, sebzelerin fiyatlarının ise ortalama yüzde 38.83 arttığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "Son bir yılda süt ve süt ürünleri enflasyonu yüzde 22.44, sebzelerin enflasyonu ise yüzde 38.83 artmıştır.

Yumurta fiyatları son bir yılda yüzde 49.2, balık Fiyatları son bir yılda yüzde 22.87 artmıştır. Karpuz fiyatları ise son bir yılda yüzde 17.41, kavun fiyatları yüzde 35.2, kayısı fiyatları ise yüzde 24.6 artmıştır." Temel gıda maddelerindeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Tüketici Hakları Derneği'nin açıklamasında maaşlardaki artış ise şöyle vurgulandı: "Son bir yılda asgari ücret yüzde 14.2, emekli memur maaşı yüzde 14.83, emekli işçi maaşı ise yüzde 15.4 artmıştır.

Son bir yıllık enflasyon ise yüzde 15.85 artmıştır. Bu duruma göre, süt ve süt ürünleri fiyatları ile sebze fiyatları maaş artışlarını ve yıllık enflasyonu katlamıştır." Uygulanmakta olan tarım ve gıda politikalarının tüketicileri açlığa sürüklediğine vurgu yapan Çakar, Temmuz 2018’de dört kişilik ailenin açlık sınırının 1.738 TL, yoksulluk sınırının ise 5.662 TL olduğunu ifade etti. Turhan Çakar şunları kaydetti:

"Uygulanmakta olan tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor. Her geçen gün daha çok tüketici yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmekten yoksun kalıyor. Bir an önce, yanlış tarım ve gıda politikalarından vazgeçilmelidir." HABER MERKEZİ

