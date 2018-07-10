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Giresun şehidi toprağa verildi

Giresun'un Güce ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi

10 Temmuz 2018 Salı 16:33
Giresun şehidi toprağa verildi

Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Cevizci'nin Ilgın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, silah arkadaşlarının omuzlarında mahalle meydanına getirildi.

Burada şehidin babası Mehmet, annesi Fadime ve eşi Sümeyye Cevizci ile diğer yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, omuzlara alınarak mahalle mezarlığına götürüldü.

Giresun Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında 3 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit Cevizci'nin 1,5 aylık oğlu Mehmet Akif de babasının tabutunun yanına getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Jandarma Lojistik Komutanı Tuğgeneral Münir Güzel, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.
AA

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