Giresun’dan acı haber: 1 şehit  

Çatışma sonrası ağır yaralanan Uzman Çavuş Ali Cevizci şehit oldu. İlçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda sabah saatlerinde PKK’lı bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Temas sonrası çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı.

Ağır yaralanan uzman çavuş ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma bölgesine çok sayıda tim sevk edildi. Öte yandan, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Kavaklıbel Yaylası'nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında sıcak temas sağlanmıştı. Sıcak temas sonrası havanın kararmasından faydalanan terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçarak izini kaybettirmişti.